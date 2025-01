Julieta Daray: “Me encantaría contar una historia argentina de tradición y cultura”

La argentina Julieta Daray es parte del éxito de Disney Moana 2, ya que fue parte del layout finaling de la película. Hablamos con ella en exclusiva para conocer detalles de su apasionante trabajo.

—¿Cómo estás viviendo todo el éxito que hay alrededor de Moana 2?

—La verdad que es una locura. Obviamente hacer una película lleva mucho trabajo y muchas horas de reuniones y eso, pero lo que me está pasando ahora es decir todo ese esfuerzo valió la pena, y medio que me olvido de todo lo que costó. Me encanta ver a la gente en redes sociales yendo al cine a verla, como que siento que todo vuelve, digamos, y yo personalmente súper feliz. Creo que no me esperaba tanta reacción de toda la gente, así que muy contenta, por suerte.

—¿Cómo llegas a este proyecto?

—Yo estaba trabajando en otro estudio y surgió la oportunidad. Vivo en Vancouver y estaban abriendo el estudio y surgió la oportunidad, estaba buscando gente de mi rubro, y ahí apliqué sin saber que era para Moana, pero por suerte me tomaron y en el último año más o menos estuve trabajando en esto y lo que te digo, ahora verlo ya todo realizado es un honor, un sueño hecho realidad.

—¿De qué se trata el trabajo que vos hiciste específicamente en la película?

—Yo trabajo en lo que es la animación de las cá­maras. Hay gente que anima a los personajes, que hace que se muevan y que cobren vida. Yo hago la animación de las cámaras, que en esta película específicamente fue mucho en el agua. Entonces que la cámara estuviera arriba de la canoa y es generar ese movimiento como si la cámara está respondiendo a lo que hace el barco y cómo se mueve el agua, depende si es una escena más de acción, habrá más olas, entonces es más un movimiento de la cámara. Es un poco animación de cámaras y respetar la continuidad entre toma y toma, de que se respete todo lo que aparece en el fondo, que sea igual en cada toma. Si vamos a ver la canoa con tres personajes, que en esa escena están los tres personajes arriba de la canoa y un montón de cosas más, pero resumidamente es eso, cámaras y continuidad.

—¿Y esto de las cámaras es algo reciente o desde cuándo está aplicado en la animación? Porque me suena que anteriormente era como mucho más tradicional, ¿esto es algo relativamente nuevo?

—No, ya es de hace rato, lo que pasa con las cámaras obviamente es que la animación que tienen, o sea, tiene que haber animación en las cámaras, pero que nunca opaque a la animación de los personajes. Uno quiere prestar atención a los personajes y que la cámara esté ahí, acompañe y que cuente la historia entre plano y plano, pero que no opaque a lo que está pasando en la película. Entonces es un trabajo mucho más minucioso y es súper cuidado justamente para eso, para contar bien una historia y elegir los planos que van a contar la historia como tiene que ser contada, sin distraer a la audiencia.

—¿Cuándo supiste que querías dedicarte a la animación? Porque digo que por legado podrías haber estado en este momento, digo, de una manera absoluta con el tema del Fórmula 1 y demás, pero digo, por ahí estabas predestinada para otra cosa y vos dijiste, no, yo quiero hacer animación…

—Siempre tuve como un interés en la edición, los videos, cámaras, todo eso. Creo que como a los 15 años me acuerdo de estar viendo Toy Story 2 y decir, no sé qué es eso, pero yo quiero hacer eso. Y a partir de ahí empecé a investigar e informarme y fue hasta mucho después que terminé el colegio que dije, ok, eso se llama animación, voy a ver qué hay y a partir de ahí me empecé a formar un poco más. Pero todo lo que fue cámaras y el detrás de escena, desde siempre.

—Y ahí dijiste, bueno, quiero hacer esto, tenías que estudiar. ¿Cómo fueron esos pasos hasta que empezaste a trabajar en producciones animadas y principalmente en el exterior?

—Mi sueño de siempre fue, justo por esta cosa de que me encantaba Toy Story, mi sueño era un estudio grande, en donde fuera, en cualquier lado. Empecé estudiando en Argentina, una carrera que era animación 2D y 3D, entonces ahí como que me fui informando un poco y después hice un curso online de dos años más específico de animación 3D. Y de ahí empecé a aplicar a todos lados por esta cosa de que yo insistía en que quería ir a un estudio grande y tuve la suerte después de aplicar por tres años seguidos me parece, tuve la suerte de estar en una pasantía acá en Vancouver, en un estudio, y a partir de ahí dije, bueno, ya tengo un pie adentro, ¿qué puedo hacer ahora que soy pasante? Como que necesito seguir, no es que ahora llegue a la pasantía y ya se terminó, al contrario, hay que seguir y seguir. Y de ahí muy a poco fui de pasante, me ofrecieron un puesto oficial, digamos, y de ahí seguí y seguí hasta que obtuve el honor de aplicar a Disney y después de seis años, siete años casi, costó mucho, pero acá estamos.