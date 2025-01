Florencia Otero: “Es un material que tiene un compromiso social extra”

Los jueves y viernes a las 22.30 horas en Multiteatro, con dirección de Mey Scápola, se presenta una nueva temporada de Las cosas maravillosas, en esta oportunidad con Florencia Otero, con quien hablamos para saber más de la obra y su llegada a ella.

—¿Habías visto alguna de las otras versiones de Las Cosas Maravillosas antes de decir Dale, sí, estoy?

—Sí, vi la de Cande Vetrano, vi una versión española y vi también una en HBO del protagonista que la ha creado originalmente en Londres.

—Y cuando la viste, ¿qué te pareció, qué sentimientos tuviste en el momento de verla?

—Es muy preciosa la obra. Lo primero que me pasó es que como estaba haciendo en el mismo año una obra del mismo autor, empecé a entender un poquito más la cabeza de ese autor, ¿viste? Y me parece fascinante. Y bueno, nada, empezando también a ver después de hacer la otra obra qué material me iba a llenar tanto como esa, porque son materiales que tienen un compromiso social extra, más o menos el teatral y el objetivo natural que para mí tiene el teatro de comunicar, y apareció así, me pareció fantástica.

—¿Cómo fueron esas primeras funciones previas a ya estar arriba a vos?

—Bien, salieron muy bien, obviamente, con los sabores horribles que tienen los ensayos y bueno, al incorporar al público, como el público también un poco es parte de la obra y del relato, está un poco la adrenalina de poder encontrarlo con un público, pero funcionó bastante bien, creo que de a poquito también se va amasando un poco ese vínculo entre el espectador y la narradora y ya el último ensayo que fue con, creo que 60 personas hicimos el último, ya todo fluyó de una forma hermosa.

—¿Cómo fue el encuentro con los espectadores?

—El margen de error está pero la modificación del texto no, porque hay algo que tiene este texto que es maravilloso, como la obra, que es que se adapta también a cualquier narradora, a cualquier cuerpo y a cualquier situación, está hecho un poco para el error. Todo puede salir mal, la verdad, porque puede pasar que a alguien se le pierda el número, porque puede pasar que alguien, qué sé yo, te diga, no, yo no leo, o puede pasar que yo me olvide, porque estoy sola con mi alma y vaya a otro lado de la obra. Pero no pasa, porque la obra se va hiriendo de tal manera que creo que todos nos subimos sin preguntar, ¿viste? Eso es saber a dónde va, pero sin preguntar qué es, ¿cómo? Y bueno, estoy confiando un poco en eso.

—Ahora estás con Las Cosas Maravillosas. Pero, ¿cómo sigue un poco el año de trabajo?

—Ahora estoy con Las Cosas Maravillosas y vamos a seguir por 3 meses. Son solo 20 funciones, porque vamos 2 meses por semana. Y a partir de abril reestreno Personas, Lugares y Cosas, que es la que estuve haciendo el año pasado, por la cual también me anuncié y fue un año muy hermoso, muy bien, así que volviendo a apostar a esa hasta fin de año.