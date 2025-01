Marian Moretti: “Yo recuerdo que soy trans porque la gente me lo hace ver”

El 26 de enero se presentará Juira 2. ¿Con qué necesidad?, con Marian Moretti, en el Paseo La Plaza, y hablamos con ella para saber detalles de la previa al estreno y sus próximos pasos en el mundo del arte.

—¿Cómo estás viviendo estos días previos al estreno? ¿Con Las Lorenzas estás de parate?

—Con Las Lorenzas seguimos todo el verano, por suerte. Ya vamos el sexto mes, creo, y va cayendo muy bien, así que ahí seguiremos. Y la proyección para este 2025 y los días previos al estreno son tremendos, sobre todo este estreno en particular, que implica un salto en lo que yo entiendo, de mi carrera, cuántico y cualitativo. No solamente porque vamos a una sala mucho más grande de la que yo vengo acostumbrada, sino que se suma a este proyecto Diego Reinhold, que no solo lo admiro, sino que empecé a quererlo mucho en el proceso de este laburo. Porque Juira fue algo chiquito que nació por redes y fue creciendo, creciendo. Estuve nominada al Estrella de mar por este espectáculo el año pasado, y ahora este año viene Juira 2. Sigue creciendo, es como que se va agrandando la familia, con el placer que eso genera y la responsabilidad que conlleva. Entonces, todo esto mezclado está, feliz, pero bueno, también está a la altura de todo este proceso que se va agrandando y va llegando más a lo masivo y lo que la gente sigue esperando de una. Se me mezclan un poco todas esas cosas.

—¿Soñabas en algún momento con este presente? Y la respuesta es: claro que sí…

—Es así. No solo que lo soñé y lo sigo soñando, sino que lo trabajé y lo sigo trabajando, digamos. Es parte de lo que me ocupa en la diaria, de seguir apostando al sueño y con gran laburo y esfuerzo. La gente en redes empezó a sumarse a esto y, como vos decís, también está ahí apoyando a full. Es un público superfiel y siempre apoyando. Así que con mucha felicidad de los logros también, porque son parte de eso. Sería imposible sin las redes haber hecho todo lo que hicimos hasta ahora. Así que desde ese punto, sí, el sueño está intacto y el laburo está triplicado para ir por más, no quedarse nunca en el mismo lugar.

—¿Y cómo te organizas un poco los días? Porque hablamos de las redes, están Las Lorenzas y los ensayos o los preparativos de laburo. ¿Cómo te organizas un poco?

—Mira, yo además de Las Lorenzas, además de estar ensayando, preparando, yo también trabajo para una ONG, Contrata Trans, que es sobre empleabilidad para población trans. Y me organizo como todas las personas que tenemos muchos trabajos en la Argentina, como repartiendo. Son jornadas como muy largas, pero todo lo que hago me gusta mucho y eso ayuda a que pueda sostenerlo. Los ensayos de estos últimos días, ahora ya empezamos a tenerlo todos los días hasta estrenar. Y Diego, además que está por estrenar otro espectáculo más, está con Mina, con Elena Roger, ya que estrenan creo que hoy o mañana. También eso acota un poco, pero nos están pasando todas cosas lindas, con lo cual, viste que ahí empieza a moverse la energía de otra manera y uno va encontrando el caos; pero también muchas ganas de hacerlo. Entonces eso lo facilita un montón.

—¿Cuál es tu principal fuente de inspiración, sobre todo para las redes?

—Las redes son un laburazo. La gente no tiene dimensión muchas veces de eso. Ves un resultado, un video de un minuto, ya está, y es mucho el trabajo que hay. No repetirse, estamos con Dani al aire tres veces por semana y también son dos horas al aire improvisando y demás. Es impresionante también cómo la gente recuerda. A veces te escriben o te dicen cosas en la calle que dijiste y vos pensás: ¿yo dije esto? Uno sabe lo que dice, pero nunca el impacto que tiene en los demás. Vos lo tenés clarísimo eso por tu profesión, entiendo. Lo de las redes es esto. Yo trato de contar lo cotidiano, lo que me pasa, lo que observo en mi entorno. Mi creatividad está, entiendo yo, o creo, o intuyo, que está alimentada de todo lo que observo. Como este defecto de la actuación, de observar, observar, ver. Lo que quizás alguien que no está en eso no mira. Yo creo que eso, la creatividad la tengo como bastante sueltita ahí, como que aparece. Hoy fui a correr, por ejemplo, fui a correr a despejarme un ratito y terminé haciendo un reel mientras corría porque se me bajó una información y la hice. Las redes son redes, o sea, el nombre te lo dice. Como que te entras en esa red y es complejo salir. Pero también me gusta trabajar con esa cuestión del orgánico. ¿Qué fue pasando? Bueno, lo hice, lo edité mientras terminaba la caminata, y lo subí. Lo mismo en la playa, fui de vacaciones. Es un poco complejo porque tenés el teléfono en la mano, estés donde estés. Entonces poder cortar con eso también es un poco complejo. Pero a veces es manejable y a veces yo trato de que no me maneje, pero bueno, estamos un poco inmersos en todo esto.

—Estamos viviendo un momento medio complicado en cuanto a conquistas de derechos, la comunidad LGTBIQ+, ¿cómo vivís también eso? De que tal vez en determinado momento se pensó: mirá todo lo que conseguimos y esto está conquistado y nadie va a tocar y de pronto hay un cimbronazo…

—Así se vive, como recordando que es en el día a día. Yo no viví violencias sistemáticas y demás con mucha gente, entonces hay algo de ignorancia en mi parte. Pero sí, vivo porque no solamente que trabajo con la ONG que va como por ahí, tratando de reparar un poco de tanto daño. Aunque es esto, es recordarlo todo el tiempo, pero no estar viviendo remarcando. Yo recuerdo que soy trans porque la gente me lo hace ver. Yo me olvido que soy trans en el día a día, porque tengo que laburar un montón, porque voy y vengo. Tengo la posibilidad de hacer lo que me gusta, que eso no es algo muy común en la población trans, sobre todo femenina. Creo que va un poco por ahí, como yo trato de laburar y de tocar temas no solamente de identidades trans, sino que en general, y ahí me parece que es el acercamiento con el gran público, correr esa barrera también.