Fernanda Metilli y Eduardo Blanco en la nueva obra de Juan José Campanella

Empieza con D. Siete letras es la nueva obra dirigida por Juan José Campanella, escrita por él junto a Cecilia Monti, protagonizada por Eduardo Blanco, Fernanda Metilli, Gastón Cocchiarale y Maru Zapata, y que se ve en El Politeama (CABA). Hablamos con Metilli y Blanco para saber detalles de la propuesta.

—Cuéntenme un poco cómo está la previa, la conexión entre ustedes. Vienen de trabajar con equipos durante mucho tiempo, hay que conectarse y empezar a trabajar acá…

—Fernanda Metilli: Sí, bueno, la verdad que pegamos onda enseguida. Después nos vio el director y dijo La verdad que tienen una química tremenda. Ocurrió eso y es buenísimo, la verdad, cuando pasa. Porque a veces podés pensar en un elenco, te puede gustar cada actor y actriz, pero cuando los juntás no sucede.

—Eduardo Blanco: Uno ya tiene una edad, quiero decir, y como vos decís, distintos equipos, distintas formas de trabajo, acá, en otro sitio, y la verdad que cuando encontrás el placer de tu trabajo, ¿no? Porque no es que nos divertimos solamente ya que ella es una persona divertida, yo también, Juan también, no, nos divertimos trabajando porque nos gusta hacer lo que nos gusta hacer y estamos en eso, no hay otra cosa. Estamos apasionados para contar esta historia, para vivir esta aventura, que es diferente a otras. Son trabajos que te generan y no es uno más uno dos en esto. Uno más uno, vamos a averiguar cuánto es. Y estamos averiguando cuánto es, y después nos puede dar dos o vas a saber qué.

—Vos venís de hacer algo, más allá de lo que hacés con las Chicas de la Culpa y tus unipersonales y demás, venís de hacer algo muy explosivo. Y vos venís de una composición de un personaje que, la verdad, uno te veía en el escenario y, o sea, te desconocíamos, digo, en el cuerpo. ¿Cómo es ahora volver a entrar en otro personaje y en otra aventura?

—FM: El cambio de registro a mí me fascina, es una de las cosas que más me gusta de la profesión. Estar haciendo un Matilda con una peluca de 6 kilos y alta para arriba y todo grande y el ojo así maquillado con 7 colores, a colgarme una lámpara vestida de oficinista. Y acá descubrir un lado más tierno, más realista. Entonces ir como por toda esa marea me encanta, es lo que más me gusta de la profesión, no ser siempre la misma. Me encanta, salir de una misma un rato, pero sí, ¿dónde firmo?

-EB: Sí, se trata un poco de eso nuestro oficio, cada personaje es un mundo nuevo a descubrir, una aventura nueva a disfrutar. Es un desafío fantástico, pero también es un riesgo, y entonces esto, es una nueva aventura, es un personaje más cercano. Es un personaje que tiene mi edad, recién jubilado, viviendo un duelo porque su mujer de toda la vida acaba de fallecer hace seis meses. Y de repente, bueno, conoce a una mujer mucho más joven, también de una relación no de tanto tiempo, pero para la edad que tiene, sí, de un tiempo y también de un fracaso, si crees, amoroso. Y se encuentran.