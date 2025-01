Soledad Silveyra y Luis Brandoni juntos por primera vez

¿Quién es quién?, de Audrey Schebat, con dirección de Héctor Díaz, que se presenta en el Teatro Liceo (CABA), con Luis Brandoni y Soledad Silveyra, se ha convertido en el gran éxito de la temporada teatral porteña, liderando la taquilla y siendo recomendada por todos los espectadores que la vieron. Para saber más del fenómeno hablamos con la dupla protagónica, quienes, además, trabajan por primera vez juntos.

—¿Cómo es esto de que nunca compartieron un escenario?

—Soledad Silveyra: Nunca compartimos un escenario.

—¿Por qué?

—SS: No sé, porque, viste, la vida. Yo cuando leo la obra le digo a Juan Manuel Caballé: yo la hago, pero si está Brandoni, si no está Brandoni no la hago. Porque esta obra solo la puede hacer Brandoni. Y creo que, obviamente, no me equivoqué.

—Luis Brandoni: ¿Y vos?

—Cuéntenme un poco, ¿cómo están viviendo la previa, los ensayos?

—LB: Bueno, con ansiedad depende de quién se trate. Si se trata de mí, tengo que confesar que después de tanto tiempo de hacer un éxito como Parque Lezama me da un poco de temor porque dejamos la vara muy alta en ese momento. De modo que esto es algo que me pasa y lo tengo que reconocer. Estoy más confiado ahora que estamos cerca del estreno, que cuando empezamos a ensayar. Todos tenemos un poco de temor ante un estreno. Pero estamos muy confiados. Nos fuimos ganando confianza con el tiempo. Llevamos más de dos meses de ensayo.

—SS: Lo necesitamos, es una obra, no es nada fácil la obra. Estamos solitos.

—Igual están acostumbrados. Las últimas obras han estado como en dupla…

—SS: Sí, bueno, en el caso de Verónica Llinás, sí, nos tenemos que cuidar mucho los dos. Él me cuida, yo lo cuido. Él me respeta, yo lo respeto. Entonces está buenísimo. Podemos tener alguna diferencia en lo que sea lo político. Pero nada, los dos queremos que el Presidente termine, por supuesto. Yo estoy más inquieta. Beto tal vez tenga más esperanzas. Yo estoy inquieta, debo reconocerlo. Pero bueno, y sobre todo, nada, me preocupa la indigencia. Aunque creo que empezaron a moverse un poco las cosas. Así que bueno, vamos a ver.

—Arrancar el año con un proyecto nuevo es lo que uno siempre desea. Uno termina el año y hace balances. Pero arranca con el proyecto…

—SS: Sí, y estamos muy expectantes porque sabemos, creemos en la obra, creemos en nosotros. Pero bueno, hay que ver si el público quiere venir. La venta adelantada arrancó muy bien.

—LB: Es una cosa muy curiosa porque para el teatro de prosa, como hacemos nosotros, no se adelanta la venta de entradas. Y la verdad es que hay una venta muy anticipada, muy importante. Así que es un buen dato.

—Es que es un lujo verlos a ustedes dos…

—SS: Estamos muy expectantes del público. Creo que en los ensayos generales vamos a necesitar invitar a muchos amigos, porque yo no tengo la menor idea. Yo con Beto, perdón, pero es la verdad, me hago pipí. Es muy gracioso, por eso yo dije, la hago con él o no la hago, porque era fundamental para mí este Beto.

—¿Y vos qué decís de ella? Ella te dijo acá un elogio muy lindo.

—LB: Sí, muy lindo. Yo estoy muy contento con ella. A mí me gustó la idea de compartir un escenario y, bueno, estos dos meses de estar muy cerca, con alguna dificultad y otras cosas, pero con una producción que nos ha puesto todo en nuestras manos. Yo creo que es un lujo el hecho de que tengamos una publicidad importante en el frente del teatro, estamos en el mejor de los mundos.

—¿Cómo es Héctor como director?

—SS: Extraordinario. Muy bueno, estamos muy contentos. Es un honor.

—LB: Ella los conocía, sabía quién era, yo no lo conocía. Me llevé una gran sorpresa y una gran satisfacción porque es muy talentoso, muy voluntarioso y además el hecho de que sea actor es una ventaja grande.

—SS: Porque nos entiende más.

—LB: Yo estoy muy satisfecho, muy feliz. Para mí es importante tener un director como él, que uno sabe que puede recurrir a él porque va a responder siempre. Así que esta es la primera vez que nos ponemos a las órdenes de este director.