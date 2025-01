William Goldenberg: “Me sentí muy cómodo al pasar de editor a director y en parte aterrorizado”

Ya se puede ver en Prime Video Unstoppable, dirigida por William Goldenberg, protagonizada por Jharrel Jerome, Bobby Cannavale, Michael Peña y Don Cheadle. Narra la vida de Anthony Robles, quien logró superar sus impedimentos físicos y personales y convertirse en uno de los luchadores más importantes del mundo. Hablamos con Goldenberg para saber más detalles de la película.

—¿Cómo fue para debutar como director con Unstoppable?

—En parte me sentí muy cómodo al pasar de editor a director y en parte aterrorizado; pero sentí que había esperado mucho tiempo hasta sentirme preparado para dirigir una película y sentir que tenía el control de que estaba haciendo lo suficiente como para dirigir una película y no entrar en pánico. Así que sentí que esa parte era cómoda, ya sabes, hablar y trabajar con actores no era algo en lo que tuviera mucha experiencia. Por lo que me preparé todo lo que pude para sentirme lo más cómodo posible. Entonces hay nervios en el primer par de días, pero la gran cosa para mí fue el elenco que tengo. Tenían tanto talento y eran tan amables que se lo dejé claro. Quería que esto fuera un equipo y no, ya sabes, una dictadura. Creo que eso les hizo sentirse cómodos. Me aseguré de que supieran que estaba abierto a que hicieran suyo el diálogo y a sugerencias e ideas. Creo que eso les hizo sentirse parte del equipo y cómodos conmigo. Así que, a medida que iba poniendo un poco los pies en el suelo durante los dos primeros días, me lo pasé muy bien y espero volver a hacerlo.

—¿Cómo fue el salto de estar en solitario editando a trabajar con tanta gente?

—Me pasé la vida en un cuarto oscuro. Tienes razón. Y me sorprendió lo mucho que me gustaba. Pensé que tener a tanta gente con tantas voces en mi cabeza sería abrumador, pero todos eran tan hábiles y tan profesionales en el set. Elegí un equipo estupendo y todos tenían ideas inteligentes y se preocuparon de dármelas en el momento oportuno. La verdad es que me lo pasé muy bien con toda esa gente. Pensé que sería, como he dicho, abrumador, pero me sentí como en una gran familia y era importante para mí tener un set feliz, que no hubiera gritos y que todo el mundo se llevara bien. Me aseguré de que todo el mundo siguiera mi ejemplo en esa línea y eso hizo que fuera un gran lugar para estar. Me encantaba ir a trabajar cada día.

—¿Qué cosas te atrajeron de la historia de Anthony para hacer tu primera película?

—Lo que más me atrajo de su historia fue lo positivo que es. Es decir, cómo veía los dones que tenía y no las cosas que no tenía. Creo que es un mensaje increíble para la gente, que si estas personas normales que solo intentan salir adelante y tener una vida mejor pudieran seguir siendo tan positivas y, ya sabes, confiar en la familia y en el amor mutuo.