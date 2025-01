Jason Reitman: “Siempre sentís que estás haciendo la película más importante de tu carrera”

Saturday Night es la nueva película dirigida por Jason Reitman protagonizada por Gabriel LaBelle, Rachel Sennott, Cory Michael Smith y Nicholas Braun, entre otros, que narra el primer programa de Saturday Night Live, uno de los programas más longevos e icónicos de la televisión americana. Hablamos con Reitman en exclusiva para saber detalles de la película.

—El cine siempre ha estado en tu familia. ¿En algún momento pensaste en dedicarte profesionalmente a otra cosa?

—Sí, desde luego. Pensé que iba a ser psicólogo. Fui a la universidad y pensé que sería psicólogo. Me escapé asustado y mi padre tuvo que convencerme para que volviera a Hollywood.

—Fue una gran recomendación...

—Sí, tengo el primer padre judío de la historia que me dijo No seas médico, sé cineasta.

—¿Recordás la primera película que viste en el cine?

—¿La primera película? No, no me acuerdo. Recuerdo que de niño veía E.T., Indiana Jones. En busca del arca perdida y Star Wars. Crecí a principios de los 80, en una época en la que el cine estaba arrasando.

—¿Y la primera vez que pensaste que querías hacer esto?

—Siento que tuve una experiencia diferente. Creo que en los 80, me encantaba el cine y no había lugar en el que quisiera estar más que en una sala de cine. Pero fue en los 90 cuando descubrí a Richard Linklater, a Quentin Tarantino, a Kevin Smith y, finalmente, a Spike Jonze y a Sofia Coppola y a todos esos cineastas de los 90 que tenían una voz única, que yo sentía que representaba a mi generación. Y eso es lo que me hizo querer ser cineasta. Y Alexander Payne, ver películas de Alexander Payne realmente me hizo querer ser director.

—Saturday Night Live es un programa que ha traspasado fronteras. Me gustaría saber ¿veías el programa de televisión cuando eras niño y qué recuerdos tienes?

—Absolutamente. Recuerdo que de niño veía Saturday Nigh Live y lo primero que pensé fue: ¿hacen esto una vez al año? Y mi padre me dijo que no, que lo hacían todas las semanas. Y eso me dejó alucinado. Y cuanto más aprendía sobre el programa, más me enteraba de que el martes empezaban con absolutamente nada. Y para el sábado, tienen un show completo. Y me hizo querer ser parte de ese elenco y el equipo. Quería saber qué se sentía al hacer algo cada semana.

—Además del guión, ¿cómo se investiga para una película así?

—Una cantidad tremenda de investigación, más investigación de la que he hecho nunca en una película. Mi socio guionista y yo entrevistamos a todas las personas vivas que pudimos encontrar en el edificio aquella noche. Cada escritor, cada actor, cada persona del equipo, ya sea del departamento de arte o vestuario o músico. Recopilamos todas las historias que pudimos específicamente de la noche del estreno.

—¿Y cómo se encuentra el reparto perfecto?

—Tengo un director de casting increíble. Se llama John Papsidera, y hace todas las películas de Christopher Nolan. Y él es particularmente grande en estos grandes conjuntos. Y es increíble. Es increíble descubriendo, ya sabes, hace 10 años, hicimos una película juntos llamada Hombres, Mujeres y Niños y fue la primera actuación de Timothee Chalamet. John es increíble descubriendo. Y siento que hemos descubierto talentos increíbles de nuevo. Creo que, ya sabes, Cory Michael Smith, Matt Wood, Ella Hunt. Quiero decir, estos son actores que creo que van a llegar a ser muy conocidos.

—¿Qué trabajo en particular hiciste con Gabriel que es el tipo perfecto para esta película?

—Sí, conocí a Gabriel en Londres en una proyección de The Fablemans. Y cuando empecé a hablar con él, me sentí como si acabara de conocer a Lorne Michaels. Y en ese momento, mi trabajo como director es sólo para asegurarse de que se sienta seguro, se siente cómodo. Y lo que le decía constantemente es que ya sabes cómo hacer esto. No te prepares demasiado.