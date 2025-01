Mirta Wons y una temporada más de Perdida Mente

Luego de una exitosa gira nacional y 3 años en cartel, Perdida Mente, la comedia dirigida por José María Muscari y escrita por Muscari junto a Mariela Asensio regresó a calle Corrientes (CABA) para su temporada de verano en el Multiteatro. La comedia reestrenó con las actrices Ana María Picchio, Iliana Calabró, Emilia Mazer, Mirta Wons y Esther Goris reemplazando a Leonor Benedetto quien se está recuperando de una operación de rodilla. Goris será la encargada de cuidar el rol de la jueza que convoca a las mujeres de su vida para darles una noticia que cambiará sus vidas para siempre. Perdida Mente cuenta cómo una jueza de la Nación (Goris) siente que su mente no funciona muy bien últimamente, por eso decide reunir a las mujeres más importantes de su vida para solicitarles ayuda. Su hija (Mazer), con la que se sacan chispas; su hermana (Wons), con la que no se ponen de acuerdo; su abogada y amiga (Calabró), con la que suelen discutir; y su mucama de toda la vida (Picchio), su verdadero apoyo. Perdida Mente, en clave de humor, habla del paso del tiempo y de la salud mental, pero también de la importancia de los vínculos y la contención afectiva para poder seguir adelante. “Hay veces que la gente se queda sentada. Entonces, vos pensás ¿qué pasó? Viste cuando te quedas sentado y decís, esperá, esperá que me termina de cerrar una idea que me había quedado y decís eso está bueno, cuando la gente se queda sentada un ratito, y podemos decir le está cayendo alguna ficha” revela a Diario Hoy Wons, quien por segundo año es parte de la comedia dramática. Y suma “son muy lindas las devoluciones que nos hacen al salir del teatro, la verdad que lo que nos dicen es muy hermoso”. La obra tiene funciones de miércoles a domingos.