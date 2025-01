Carlos Diehz: “Me preguntaban, ¿qué has hecho antes?, pues vivir”

El actor y arquitecto mexicano, residente en Canadá, Carlos Diehz, está viviendo un gran momento. Al ser parte de Cónclave, película de Edward Berger, que el jueves llega a los cines, protagonizada por Ralph Fiennes, Isabella Rossellini y Stanley Tucci, vive la emoción de lograr atención en el mundo del cine, donde quiere continuar trabajando, pero, también, como arquitecto. Hablamos con él en exclusiva para Argentina.

—¿Cómo estás viviendo la repercusión que está teniendo tu actuación en Cónclave? ¿Te preguntaste por qué esperaste tanto para hacerlo?

—A veces sí, sí me lo pregunto, pero las cosas se han dado de una forma tal que no me queda duda de que era el momento adecuado. En Roma me preguntaban, ¿qué has hecho antes?, pues vivir realmente, vivir. Soy arquitecto y como arquitecto a veces tienes que entregar malas noticias y eso es una práctica increíble.

—Y en el paréntesis de la pandemia, como que volviste a tomar el gusto por la actuación, haciendo cursos…

—Sí, cuando viene la pandemia, los hijos están, ya tomaron su camino y ya están fuera de la casa, fue cuando dije ok, voy a hacer algo que yo siempre he querido, que me permita viajar, conocer más gente. He conocido un montón de gente. Entonces fue cuando dije la actuación, es lo que tengo pendiente, lo que siempre quise y que tengo todo ese espíritu ahí. Y fue cuando decidí buscar cursos de actuación y con la pandemia los encontré en línea. Entonces, en lugar de tener que ir a California a tomar el primer curso de actuación, fue en línea.

—¿Y ahora cómo sigue? Sé que vos vas a seguir con la arquitectura, pero ¿cómo pensás ir manejándote entre los dos universos, el de la actuación y el de tu profesión?

—Pues mira, yo creo que uno de mis más grandes seguidores o fans es mi jefe y él me dice si te llega otro proyecto grande, tomás un permiso de ausencia y te vas, no sé, uno o dos meses, lo que sea necesario. Pero si ya después tienes que irte y todo eso, entonces trabajamos por contrato.

—¿Tenés ganas también de que sea en castellano también algún rol que te toque en breve?

—Claro. Alguna vez me preguntaron, ¿con quién te gustaría actuar?, ¿en qué producciones?, con Pablo Larraín, este director chileno.