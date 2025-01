El Tirri: “Es increíble el amor de la gente”

Los Tinelli ya está disponible en Prime Video revelando el día a día de Marcelo Tinelli y su familia. Para saber detalles del show, que se posiciona como lo más visto de la plataforma, hablamos en exclusiva con El Tirri, uno de los grandes protagonistas del reality.

—¿Están pensando, tras el éxito de la primera, hacer una nueva temporada del reality?

—Sí, tenemos ganas de que sea en Argentina y por diferentes lugares, porque no nos imaginábamos que al tercer día que salió el reality iba a tener esta repercusión. Le agradezco a la gente que se copó, porque en realidad lo que hablábamos es una historia que le puede pasar a cualquier familia, los celos con el padre, las minas, viajar, y bueno, se viralizó y está siendo un éxito y estamos tan felices.

—Igual yo te voy a decir algo, tengo que confesar, a mí me gustaría un spin-off de El Tiri...

—Muchos me dicen eso. Lo que pasa es que también vos tenés que pensar, es muy difícil orgánicamente estar en la serie, porque yo soy así, es como que el que me conoce fuera de lo que es las cámaras a veces me dice ¿Estás hablando en serio o en joda? A mí me pasa que en mi vida me lo tomé siempre así, hace muchos años, de hecho con Los Fabulosos Cadillacs, que el otro día cumplimos 40 años, me decían Flavio y Vicentico Vos fuiste toda la vida igual, nosotros cuando vemos a El Tirri, El Tirri fue siempre Luciano Junior, el que nunca cambió.

—¿Cómo te definimos? Entrás a Wikipedia y dice que sos músico, cantante, compositor, percusionista y empresario argentino…

—Todo eso está bien. Es muy fuerte eso, porque en Wikipedia lo que pasa es que el número uno ya está errado, está errado que dice que nací en Bolívar, y yo nací en Buenos Aires, soy el único. Después, lo de empresario ¿sabés por qué fue? Porque en una época yo representaba una marca de energy drinks, que no es la que ya conocemos, yo representaba una marca que se llamaba Rocket Fuel, que era muy fuerte, pero nos fusiló cuando salió Speed. Entonces quedó la de empresario, por eso y por la venta de shows que tenían una agencia, se llamaba la Agencia Biz, que vendíamos shows internacionales. Yo traje a Snoop Dogg a Argentina, traje a 50 Cent, a Cypress Hill, entonces me quedó la de representante, que es la más seria de todas.

—¿Pero sabés que podés entrar y modificarlo vos directamente eso? ¿Qué cosas te gustaría agregar?

—Sabés que es una muy buena pregunta, lo que pasa es que creo que me faltó hacer magia en Las Vegas, hice todo. Muchos me dicen que el personaje mío es muy versátil, y puede ser también, porque a mí me pasa algo muy lindo, y lo digo con el corazón, que me para gente de cualquier edad, yo tengo nenes, y gente sobre todo también de 40, 50, 60, mando saludos para gente de 70, 80 años, a veces que me contratan a mí en eventos de fiesta de 50 pirulos, o a veces de 20 o 15, y digo, es increíble el amor de la gente, ¿viste? Por eso soy un pibe muy agradecido.

—Pensemos ¿qué te falta? Hacer cine te falta…

—Soy muy fanático de las películas clase B. Hay una cosa que lo saben muy pocos esto, nos juntamos con todos los hijos de Marcelo, todos nuestros primos, y hacemos un ranking de las peores películas. Entonces yo el otro día les hice ver una que creo que gané el premio, se llama Blácula, es el primer Drácula negro, está considerada la peor película de la historia, se volvieron locos, porque es una película de los 60, con un Drácula negro, y es por tal, se llama Blácula, después me gustaría hacer algo tipo clase B.