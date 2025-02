Cynthia Erivo: “Elphaba es un personaje muy, muy especial”

Wicked, de Jon M. Chu, tiene a Cynthia Erivo y Ariana Grande como protagonistas para narrar esta precuela del Mago de Oz, que una vez más habla sobre la importancia de la identidad y la integración. En exclusiva, charlamos para Argentina con Erivo, una de las grandes estrellas, además, de la temporada de premios.

—Lo que primero me gustaría saber es ¿cómo estás recibiendo todos los comentarios y el éxito de la película?

—Muchas gracias por decir eso. Estoy muy agradecida por las cosas que dice la gente. Estoy muy agradecida de que la gente vaya, disfrute y tenga reacciones emotivas. Lo que más me gusta es cuando me doy cuenta de que la gente va en grupo y lleva a su familia, luego vuelve a ir y la ve con un amigo. Y eso, para mí, ha sido lo más abrumador y maravilloso que ha surgido de todo esto. Así que me alegro de formar parte de ello. Estoy muy contenta de poder decir, oh, esto es algo de lo que puedo formar parte y que podemos compartir con la gente. Es muy especial.

—¿Cuál fue para vos el mayor reto de interpretar a este personaje icónico?

—¿El mayor reto? Creo que hay varios retos, porque ya sea el trabajo físico que hay que hacer, porque ya sea en los cables o el movimiento, tuvimos que encontrar un lenguaje para Elphaba en su movimiento. Yo, en mi pasado, he bailado, así que tuve que eliminar algo de eso de mí para que Elphaba no fuera solo esta ávida bailarina de ballet que dominaba el movimiento. Teníamos que encontrar un movimiento que fuera adecuado para ella. Y cuando estábamos volando, tuve que entrenarme antes de empezar a rodar, y descubrir cómo cantar mientras volaba, fue otro reto en sí mismo. Pero ninguno de estos retos fueron difíciles porque tuve un apoyo maravilloso en mi director, Jon Chu, y en el equipo de acrobacias, Joe, Ollie y Fizz, e incluso en mi entrenadora vocal, Anthea Bochette. En esos momentos emotivos, algunos son todo un reto porque tienes que vivirlos durante mucho tiempo y ahí es donde entran en juego tus coprotagonistas. Ariana fue muy amable, generosa y abierta a la hora de crear un espacio seguro para que yo pudiera hacerlo, así como Johnny Bailey, que es tan dulce. Al principio, la gente lo veía como una persona encantadora y guapa, pero en realidad es uno de los actores más generosos con los que he podido trabajar. Así que los retos siempre fueron recibidos con gran apoyo. Y les daría la bienvenida de nuevo.

—¿Qué cosas tiene Elphaba de ti y qué cosas llevas a tu vida de Elphaba?

—Pues qué cosas tiene Elphaba de mí y qué cosas llevo a mi vida de Elphaba, creo que de Elphaba he aprendido que está bien ser más vulnerable. Sí, creo que he tendido a ser un poco más reservada con mis emociones y conmigo misma, e interpretar a Elphaba me ha permitido sacar la vulnerabilidad a la superficie. Creo que lo que Elphaba tiene de mí es probablemente mi fuerza y mis recuerdos y un poco de mi experiencia vital. Pienso que nos hemos fusionado un poco. No creo que nunca vaya a perder a Elphaba, sino que ella está pegada a mí o pegada en mí. Ha sido realmente, ha sido un viaje maravilloso, maravilloso poder interpretarla. Es un personaje muy, muy especial.