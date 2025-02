Darío Lopilato y Héctor Díaz brillan en Antígona en el baño

Antígona en el baño, de y con Verónica Llinás, tiene como coprotagonistas a Darío Lopilato y Héctor Díaz, quienes de miércoles a domingo se presentan en el teatro Roxy de Mar del Plata. Hablamos con ambos para saber más detalles del espectáculo.

—Vuelven, es algo que no se suelta la obra…

—Darío Lopilato: Yo lo vi a él, me encanta lo que hace él y me encantó lo que hacían con Verónica. Nunca me imaginé después hacerla yo. Hicimos después de la gira, después de varios escenarios, varias adaptaciones de la obra. Es muy loco el tránsito de un entrenamiento de uno y te vas conociendo desde arriba del escenario.

—Héctor Díaz: También esto que comentaste de las etapas, de seguir. Porque uno siempre se pregunta, con una obra de teatro, cuál es su certificado de función, si tiene fecha de vencimiento, y eso uno desde adentro lo late. Y un poco, al contrario de lo que a veces también uno piensa, que deja agonizar algunas cosas que la sigue haciendo como una cuestión meramente de laburo. En este caso, de verdad, después de hacer toda la gira por el país, sentimos que la obra está más viva que nunca. O sea, que tiene un nivel de precisión, de charla entre nosotros, de conexión, de ganas de hacerla cada noche, que nos hace pensar casi como que es inevitable que la queramos hacer. O sea, no es por ningún tipo de compromiso de otra naturaleza. Es porque realmente está, como últimamente lo comentamos con nosotros, a punto caramelo.

—¿Qué es lo que más les gusta de la obra?

—DL: Ciertas exclamaciones de la gente, del público, que se expresa.

—HD: A mí desde el principio me gustó que tenía un humor bizarro, amparado en Antígona, en la tragedia. Ese trasfondo me parece que nos permitió más libertad a la hora de hacer comedia. Justamente de zarparse en los temas que toca. Porque como los temas tienen que ver con la tragedia, son temas muy, justamente, trágicos. Entonces poder reírse de eso, a ese extremo, para contrabalancearlo trágico, también es zarpado el humor.

—DL: Y que lleva a zonas, a lugares, incómodos. Eso es maravilloso poder hacerlo, sacarlo de la comodidad.

—HD: De repente, a nosotros escuchando las reacciones del público, de repente nos escuchamos como a la gente riéndose a carcajadas y seguramente no se reirían si realmente escucharan sobre qué se ríen. Es tan extremo que no le podemos espoilear que uno no reaccionaría así. Al contrario, reaccionaría con mayor distancia. El humor permite acercar a la gente que luego ya riéndose, pasando por el tamiz de la risa, pueda ver lo espantoso.