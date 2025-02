Mohammed Amer: “Cuando la serie empieza a mezclarse con tu vida real, da un poco de miedo”

La nueva temporada de Mo, la serie crea­da y protagonizada por Mohammed Amer, acaba de llegar a Netflix, desarrollando, una vez más, los conflictos de ser inmigrante en Estados Unidos, un país en donde, más hoy en la era Trump, se juzga antes de conocer a la persona por su aspecto. Hablamos para Argentina, en exclusiva, con Mohammed sobre su trabajo en el show.

—¿Es más difícil para vos ser personaje o persona, más a medida que pasan las temporadas?

—Sí, lo es y no lo es. Es difícil porque tengo tantos trabajos diferentes para ejecutar que lo hace probablemente más fácil. Si sólo pensara en la actuación, probablemente sería más difícil. Además, acabo de tener un bebé. Ahora tiene un año. Pero cuando yo estaba filmando, era como cinco meses. Así que fue muy útil que mi mujer apareciera con el bebé todo el tiempo. Era como mi piedra de toque a la realidad. Esta es mi realidad actual. Así que me escapaba de eso con bastante facilidad. Pero si no tuviera eso, no lo sé. Es muy duro porque se mete con tu mente. Cuando lo hacemos nos divertimos un segundo. No sé si ustedes han visto toda la segunda temporada. Pero en un momento, voy a estar filmando escenas hilarantes, alimentando líneas a Hamid sobre todas las armas que tiene en la casa. Y luego, literalmente, como 30 minutos más tarde, estamos recreando como una escena de guerra. Pero entonces veo a mi abuela enseñándome a jugar, enseñándome a comer hummus, que es algo real en mi vida, una escena real. Es tan doloroso. El péndulo oscila a tales extremos. Es muy duro. Voy a ser honesto con vos, es muy duro. Requiere mucho trabajo profundo, mucho ejercicio. Me levantaba temprano por la mañana. Y me gustaría estar cerca de mi hijo, cerca de mi familia tanto como pudiera. Y tenemos días de 16 a 20 horas grabando. Pero sí, es difícil. Mucha gente dice como, oh, estás jugando una variación de ti mismo. Sí, hermano, es peor. Creo que es peor. Es por eso que no sé si me gustaría incluso hacer una tercera temporada. Es realmente muy duro. Y al igual que la mente, por momentos se marea, porque estás interpretando algo que es completamente ficticio. Simplemente apareces y eres ese bicho raro y te sales. Creo que eso está bien. Pero cuando empieza a mezclarse con tu vida real, da un poco de miedo, sinceramente. Así que si no estás realmente arraigado y tienes la base real en casa y tu base espiritual también, y eres claro, podría ver cómo la gente pierde la trama, para ser honesto. Lo entiendo. Pero afortunadamente, tengo un maravilloso frente en casa.