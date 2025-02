Todos los detalles de Supervivencia al desnudo, el reality más extremo

Ya se puede ver, en Max y Discovery, Supervivencia al desnudo: Latinoamérica, en el que diez participantes de la región deberán exponerse a desafíos extremos para ganar, con un adicional, no utilizan ropa. Hablamos con Facundo y Ana Lis, dos de los argentinos que participaron del show.

—¿Cómo viven la previa al estreno?

—Ana Lis: Yo estoy particularmente ansiosa. Creo que no es novedad. Mi familia está muy ansiosa también. Estamos esperando el estreno hace dos años y creo que me va a revolver todo de vuelta porque estuve viendo algunos adelantitos y lo que yo recuerdo no es lo que yo sentí ahora cuando estuve viendo esto, ¿viste? Entonces, tengo esa ansiedad por revivir y por revolver todo eso de vuelta que un poco me dan ganas de oír y un poco me dan ganas de volver.

—Facundo: Y yo particularmente, qué sé yo. Es como que yo fui por la aventura, como que la parte televisiva no es algo que me motive muchísimo. Volvería a ir cuantas veces me llamen porque me encanta la aventura, me parece que es como la aventura máxima que un ser humano puede vivir, que te gusten estas cosas. Pero bueno, en cuanto a la presentación del programa, no es algo que esté muy expectante, digamos.

—Ahí me decías un poco de la aventura, me parece que debe ser en los dos casos lo mismo, ¿no? Hay muchos realities, ¿no? Hay realities tipo Survivor y hay otros también de competencia, pero en este la particularidad es que están desnudos. ¿Por qué aceptaron el desafío?

—Facundo: Yo, particularmente estoy muchas horas en la naturaleza y hago muchos viajes, pero siempre con equipamiento. Y no se me ocurre una forma de vivir una aventura de este tipo, porque la desnudez puede generar morbo en alguna parte de la sociedad, pero la realidad es que lleva el desafío de supervivencia totalmente a otro nivel. Si bien al principio es totalmente incómodo, porque estás con otras personas y otras personas te están viendo, la realidad es que agrega muchísima dificultad a todo lo que, por ejemplo, yo hago casi naturalmente, te diría que lo hago con comodidad. Desnudo me resultó completamente muchísimo más complejo de lo que yo pensaba.

—Ana Lis: A mí la desnudez no es un problema que me afecte en lo personal, pero por ahí sí hubo algún tipo de roces con mi marido, porque, bueno, es algo que él quiere para él. Aunque, bueno, es mi decisión también compartirlo con el resto del mundo, si quiero, si no. Y si vos le das a una persona como Facu o a mí una remera, les das muchas herramientas. Podés hacer un filtro, una trampa, una red de pesca. Si no la tenés, eso suma un montón de dificultades. La desnudez en Supervivencia al desnudo es otro tipo de desnudez de los que se muestra normalmente en la tele. Entonces, no es una desnudez sexual, sino que es una desnudez de dificultades. Estás expuesto al sol, a los bichos, al fuego, a las espinas, porque no vas calzado. Entonces, creo que es un plus importante en este desafío para que sea uno de los más difíciles del mundo.