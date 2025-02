María Marull: “El cine tiene algo que cuando lo estás haciendo, te enamoras”

Una muerte silenciosa, de Sebastián Schindel, protagonizada por Joaquín Furriel, tiene a María Marull como una de sus actrices. En ella sorprende con un rol clave en el thriller, rodado en el sur, con un clima opresivo y en el que también está Alejandro Awada. En esta charla con diario Hoy revela detalles de su trabajo y próximos proyectos.

—En la película te vemos distinta, un rol distante, ¿cómo fue construirla?

—Sí, totalmente, muy diferente a mí, a mi manera de ser o de abordar las cosas, no a los personajes, alejado de mí en ese sentido. Fue charlar con Sebastián, con el director, sobre lo que nos dio y confiar en este minimalismo, si se quiere. Un personaje que está construido en lo que no dice, no tanto en lo que dice. Ponerme al servicio del tono de la historia, del clima de este thriller, fue, bueno, fue un desafío porque es diferente a mí.

—¿Cómo fue volver al cine?

—Me encantó.

—Igual el cine siempre está en tu vida, en todos los sentidos, pero ¿cómo fue un poco la vuelta, en este rodaje en el sur, además?

—A mí me encanta participar y hacer cine, filmar, sumarme a universos de otros directores que no tienen que ver con mis historias. En este caso yo ya había participado en otra película de Sebastián y me había gustado mucho también su manera de trabajar. Es alguien muy detallista que sabe bien por dónde ir y, bueno, la verdad es que es una película que disfruté mucho de hacer, tuvo el plus de viajar, de viajar al sur. Siempre eso es ganancia para los actores, te despega un poco de tu cotidianidad, de estar acá y te permite un poco desconectar. Además, por momentos no había señal de teléfono y así estaban entregados al relato. Termina siendo una experiencia más inmersiva en donde uno verdaderamente se aleja de su rutina, de su vida, de su neurosis, de su problema, de conectar con el lugar. Es una película que tiene mucha naturaleza, una naturaleza dura, cruda. Te vinculás también con el elenco, con el director. Fue una película que tuvo también sus desafíos, hicieron bajas temperaturas, rezando para que no llueva. Entonces, el hecho de viajar a mí me gusta, me gusta porque siento que te acercas más al corazón de la película, de la historia, y el plus que la pasamos muy bien, que es un elenco hermoso, y amoroso.

—¿Dirigir cine? ¿Ya tenés un Martín Fierro de la televisión por guion?

—Sí, ahora como estuve con tanta función, tanto trabajo, no he tenido espacio para sentir mis deseos, pero la verdad que sí, en algún momento sí. Porque el cine tiene algo que cuando lo estás haciendo, te enamoras. Porque el cine es de la cámara, de los recursos que tiene, diferente al teatro, que también es divino; pero es algo más artesanal, uno tiene que trabajar más con lo aludido, acá en el cine podés mostrar lo que querés.