Guido Kaczka: “Muchas veces cuando alguien me ofrece algo de actuación me da ganas, pero después me doy cuenta que no”

Guido Kaczka estrena hoy a las 21.30 horas en El Trece, The Balls, el programa de entretenimiento éxito, que batió récords de audiencia en todo el mundo. Dos equipos conformados por cinco concursantes que se conocen entre sí deberán contestar correctamente la mayor cantidad de preguntas, y hacerlo con mucho cuidado para evitar caer al agua. Sobre el programa y mucho más, hablamos en exclusiva con Kaczka, que además continúa en la misma pantalla con Los ocho escalones a las 18.30.

—Sos el hombre del entretenimiento…

—¿Soy el hombre de entretenimiento? Y sí. Bueno, está bien, son dos afirmaciones, las tomo, soy entretenimiento y hombre, las dos (risas).

—La familia argentina te elige porque entre tantas pálidas estás vos enseñándole a la gente, aprendiendo también…

—Sí, los programas tienen esta cuestión de la curiosidad y de la cultura, de las preguntas. Pero me parece que pasa porque nos entretenemos con los vínculos, los afectos. Me parece que lo más divertido es lo que se genera en las relaciones. De hecho, es como es cada uno con un mismo juego. La verdad que cada uno es distinto jugando a lo mismo. Es como las diferencias, los vínculos y las cuestiones más graciosas que aparecen es lo que hace rico los programas de entretenimiento. Y además, del lado de la gente que uno se pone en el lugar del que juega, piensa, se guía. Hay gente que, como te dije, cuando me paré ahí yo digo, no, yo no me paro. Y la verdad que, no sé, hay gente que es re mandada.

—¿Qué te pasó? ¿Qué te dio? ¿Vértigo? ¿Tema del agua?

—No me gusta la sensación de que no puedo mirar para atrás. No me gusta esa falta de control que te deja el juego, como que va a venir algo. No me gusta, lo padezco. O sea, ojo, si lo tengo que hacer porque no me queda otra, lo hago por laburo. Me pasó muchas veces en el trabajo de hacer cosas así. The Balls mantiene un poco la esencia de los otros formatos que hago.

—¿En algún punto extrañas la actuación?

—No, la verdad que no. Pero bueno, la verdad, me gusta todo. Y muchas veces cuando alguien me ofrece algo de actuación, me pasa, me da como ganas, pero después me doy cuenta que no, que en realidad no tengo ganas. Viste que a veces es como cuando te ofrecen algo y decís Sí, me gusta, y además, obviamente, los productores en general lo saben vender muy bien y te hacen sentir que vos sos Al Pacino.