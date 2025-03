Los famosos, conmovidos por la catástrofe de Bahía Blanca

Desde que se conocieron las consecuencias de la catástrofe climática en Bahía Blanca, donde cayeron 400 milímetros de agua, casi lo que llueve en todo un año en esa zona de Buenos Aires, los famosos se manifestaron en redes sociales. Uno de los primeros fue el bahiense Abel Pintos, quien escribió “es muy duro lo que está pasando en Bahía. La tristeza es imposible de explicar. Estamos y vamos a estar en todo lo que se pueda hacer para ayudarnos entre todos como lo hemos hecho siempre. Fuerzas a todos”.

La bahiense Rocío Marengo, además de mostrarse preocupada por sus familiares y amigos, dijo: “La angustia me aprieta el pecho porque no puedo creer que Bahía nuevamente esté atravesando una situación como esta. Cuando yo era chica esto no se veía, creo que no se veía, estas cosas que han pasado así de la naturaleza no se había visto en el país”.

Soledad Pastorutti, por su parte, dejó en sus redes: “Hola, paso por acá a dejarle un fuerte abrazo a mi querida gente de Bahía. Lamento mucho lo que está sucediendo y espero que entre todos podamos ayudar a salir adelante”.

Figuras como Natalia Oreiro, Carla Peterson, Mercedes Morán, Nancy Dupláa, Nicolás Vázquez, entre otros, compartieron historias con información sobre dónde donar y colaborar con los damnificados y, en la gala del domingo de Gran Hermano, Santiago del Moro, a través de la Cruz Roja, logró reunir más de $500 millones de pesos en donaciones de los televidentes del programa más visto de la argentina.