Diego Cremonesi: “Es un año donde los actores tenemos que trabajar como sea”

Reverso, con Carla Peterson, Marco Antonio Caponi, Nico García Hume, Juan Isola, Emilia Claudeville y Diego Cremonesi, volvió con funciones los martes al Paseo La Plaza de CABA y llegará el viernes al Coliseo Podestá a las 21. Hablamos con Cremonesi para que revele detalles de la propuesta.

—¿Qué significa para vos poder venir con la obra a La Plata?

—Para mí es siempre emocionante en tanto poder llevar algo de lo que estoy haciendo al teatro, que es un emblema, y que es un emblema del teatro de nuestra ciudad, de nuestra provincia, pero sobre todo de nuestra ciudad. Es como llevar a casa lo que uno hace, poder compartir con aquellos amigos, conocidos o gente que siempre vuelve de un modo más amigable, porque para el platense es caro ir a Buenos Aires, el esfuerzo y lo económico. Entonces, nada, tener la combinación de poder ver a los platenses en Reverso, para que puedan verla si tienen ganas en el Coliseo, para mí es una alegría enorme, estoy bastante emocionado con eso. Yo estoy contento con esta experiencia porque aparte este es un año donde los actores y las actrices tenemos que trabajar como sea, de donde sea, y tener una obra de teatro que te guste, que te identifique, está bueno.

—Hablabas de que es un año en el que trabajar, ustedes se encontraron también con la obra de una manera particular, que tiene que ver con una manera cooperativa. Que si bien es algo muy frecuente en el teatro, por ahí en el teatro más comercial de la Calle Corrientes no sucede, y se siguen eligiendo. Eso es interesante también, lo que pasa con Reverso.

—Sí, está bueno porque te da sentido de pertenencia, te obliga a un compromiso superior. Nosotros los actores siempre nos enfrentamos a esa situación de actuar a pesar de todo, de las condiciones, cuando es con lo que se nos presenta. Este fue el formato que se nos presentó, a mí me gustó, me parecía que estaba buenísimo, y acá estamos. Es importante buscarle la vuelta a la cosa, como tratar de ver cómo uno puede hacer para que funcione y a veces no tenemos la suerte de, quizás, entre comillas, tener un productor importante que te motorice la obra, y aparece este formato, que es un formato espectacular. Porque también tiene que ver con el trabajo colectivo, con la solidaridad, con el trabajo con equipo, que es un poco el espíritu de lo que siempre hicimos, cuando estábamos en el independiente.