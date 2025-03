Aura Garrido: “Me atraen más los proyectos que reflexionan o indagan sobre quiénes somos y cómo vivimos”

Como Valle en Santuario, la nueva serie de Álex de la Iglesia y Atresplayer Internacional, Aura Garrido revela su costado más impredecible en un rol desafiante. Para saber más del proyecto y sus orígenes en la actuación, hablamos con ella en exclusiva para Argentina.

-Naciste en un hogar en donde el arte estaba presente, pero, ¿desde siempre supiste que querías ser actriz?

-Siempre quise ser actriz, y a la vez me planteé mil otras opciones. Me gustaban tantas cosas que creo que actuar era, también, una manera de vivir más vidas posibles.

-¿Cómo manejas la vida profesional con la personal, es complicado estar tan expuesta?

-La exposición es muy difícil, sobre todo cuando eres muy joven. Pero vas a aprendiendo a gestionarlo poco a poco.

-Has trabajado en cine, televisión, teatro, ¿hay alguno de estos espacios que te guste más que otro?

-Para mí lo más importante es el proyecto, independientemente del medio. Aunque es cierto que el teatro tiene algo que te conecta de otra manera, y te da más espacio de exploración por lo general.

-En tus últimos proyectos hay profundas reflexiones sobre la vida en la sociedad actual, cuando buscas proyectos ¿necesitas que además del desafío del rol que te toque también esté ésta búsqueda?

-No ha sido una búsqueda consciente, como tal, pero sí me atraen más los proyectos que reflexionan o indagan sobre quiénes somos y cómo vivimos. Me gustan como espectadora y también como actriz, la idea de pensar en colectivo a través de una obra artística.

-¿Qué fue lo que más te atrajo de Santuario?

-Me encantaron los guiones, todo el mundo que crearon Manuel Bartual y Carmen Pacheco y la historia tan compleja que se contaba. Me gusta mucho la ciencia ficción.

-¿Cómo fue sumergirse en este universo distópico?

-Es muy divertido crear algo tan alejado de la realidad cotidiana, pero también un gran reto. Es curioso, porque a medida que íbamos rodando encontrábamos cada vez más cerca el mundo de los personajes. Cada vez nos parecía menos lejano.

-¿Cuál fue el principal desafío de tu personaje?

-Es una persona muy herida pero muy firme en sus principios, y había que mantener ese eje en todo el arco que va viviendo.

-La serie llega ahora a Latinoamérica, ¿con qué te gustaría que se conecten los espectadores?

-Me encantaría que les gustase y les hiciera reflexionar. Creo que habla de cosas muy universales, y estoy deseando saber cómo se empieza a percibir fuera de España.