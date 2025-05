Julieta Díaz: “Tenemos mucha sed del cine”

Corazón Delator, Gatillero y una obra dirigida por Adrián Suar, son sólo algunos de los proyectos en el horizonte de Julieta Díaz, quien habló con Hoy en exclusiva.

—Gatillero, te llega la propuesta, a mí lo que me interesó mucho de tu personaje es que por primera vez, la madrina, es una mujer, más allá que después podemos juzgar qué hace, qué no hace, pero que haya imaginado tu rol y más allá que tenés participaciones como muy cortitas, pero estás toda la película ¿eso te interesaba?

—La verdad que para mí es un placer trabajar con Cristian Tapia Marchiori. Habíamos trabajado antes y cuando leí la historia, sabía que era toda de noche y, bueno, por cuestiones también de maternidad, hacer toda una peli protagonista era complicado, pero cuando me dijo que era un personaje que tenía pocos días, dije, bueno, eso seguro puedo. Y tenía muchas ganas de hacerlo antes de que me hicieran leer el guión, yo quería hacerlo. Nosotros, las actrices argentinas y argentinos, tenemos mucha sed de cine. La verdad que cuando aparece una película, también, que es una película que el director la escribió, es una historia que me encantó. Para mí era difícil, también. Era un desafío. Además, en la película está esto de que vos no te lo imaginás hasta que apareces. Hablan de la Madrina y vos decís, no sé, uno tiene el padrino, ¿no?, de que va a aparecer algo así en este universo, no puede ser, y aparece.

—Y brilla, con toda su mier... encima, y tenemos al pobre protagonista, corriendo toda la película, pero cada uno de ustedes que tiene su participación están muy bien.

—Sí, a mí la verdad que la película me parece que es un thriller argentino, son historias de acá, está Nilda, uno sabe que hay todo un detrás, de una fuerza, como que absorbe todo lo que hay alrededor. Digo, no es solamente el narcotráfico, también ese discurso que está en la competencia. Y el título de la película. La situación del crimen, qué pasa con lo que está haciendo el vecino, de a pie, porque la policía no lo saca. No entiende qué es lo que está pasando, porque dice, no, ustedes me están delatando, porque no entienden la realidad.

—¿Se siente más presión cuando es una película en un plano?

—Sí se siente más presión, sin cámara, y después del día de la filmación. Acá, bueno, yo sé que hubo algunos cortes y demás, y siempre me gustó el thriller, pero es un género intenso.

—En Refugiado te había tocado algo así…

—Bueno, justamente, a pie, pero tiene algo de eso. Acá también filmábamos de noche desde las 7 de la tarde, hasta las 8 de la mañana del otro día. Corriendo, metiéndote en un auto, la verdad, este género es muy divertido, es muy atlético.