Mariano Tarasido: “A todo ser humano nos gustaría vivir mejor en algún aspecto de nuestras vidas”

Equilibria, la cumbre de bienestar que se celebra el 15 y 16 de marzo, de 9 a 18h, en San Isidro (Av. Cura Allievi 2333), en un amplio predio que combina accesibilidad y naturaleza, reunirá por primera vez en Latinoamérica a los principales referentes de la industria del wellness en un evento abierto al público. Hablamos en exclusiva con Mariano Tarasido, su impulsor, para conocer detalles de la propuesta.

-¿Qué cosas sabías que querías compartir con los demás a partir de tu viaje transformador?

-Dos cosas, que la única ley que aplica para todos es la de la bioindividualidad: somos todos distintos y a su vez esa singularidad es dinámica. Por lo tanto, el desafío es agudizar el registro individual para ir ajustando lo que cada uno sienta como primordial respecto a vivir en cada momento ese “algo más” en bienestar. Que mi vida cobró un sentido mucho más potente cuando encontré mí propósito de vida: les doy valor a otros facilitándoles formas y herramientas para vivir ese “algo más” en bienestar y en esa interacción esos otros me vuelven con un agradecimiento, crítica o sugerencia que me permiten volver mejor, nuevas preguntas entre otras opciones y eso para mí es valor puro. Seguir haciendo girar esa rueda al máximo es mi misión de vida. Deseo y me esfuerzo para que otros también encuentren su propósito.

-Equilibria es el primer evento sobre equilibrio de la región, ¿por qué crees que se demoró tanto esto?

-Este tipo de eventos comenzaron en países más desarrollados del mundo hace aproximadamente 5 a 8 años. Los países menos desarrollados del mundo como Argentina solemos ir algunos años detrás de los más desarrollados en propuestas educativas. Y para este caso, sucede lo mismo.

-¿Por qué hay que ir a Equilibria?

-A todo ser humano nos gustaría vivir mejor en algún aspecto de nuestras vidas. Ir a Equilibria te va a dar la oportunidad de profundizar sobre más alternativas relacionadas a ese vivir mejor que cualquier otro evento. Vas a poder acceder a más de 60 expertos, de diferentes especializaciones, relacionados al mundo del bienestar, en un mismo lugar y momento. Vas a tener la posibilidad de escucharlos, preguntarles, experimentar, intercambiar con los que prefieras de cada uno de ellos. A medida.

-¿Cuales son para vos los highlights de la edición?

-El principal highlight es la respuesta anterior. Otros highlights son que es apto para todo público. Cualquiera sea tu formación, status socioeconómico y grado de experimentación que tengas en el mundo del bienestar, Equilibria está preparado para que te lleves algo valioso para el próximo paso que estés considerando dar en tu vida relacionado a tu bienestar. La amplitud de posibilidades no es solamente respecto a los expertos que vas a poder escuchar e interactuar, sino también respecto a las experiencias que vas a poder vivenciar e incluso productos y servicios relacionados a varias posibles soluciones del bienestar que vas a poder comprar y, por último, al público afín con el que vas a poder interactuar.