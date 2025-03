Pablo Echarri: “Con los tiempos que corren, la amistad pareciera ser el refugio más valioso y más importante que tenemos”

Druk, de Thomas Vinterberg, bajo dirección de Javier Daulte, llega a El Picadero (CABA) con un elenco de lujo encabezado por Pablo Echarri, Juan Gil Navarro, Oski Guzmán y Carlos Portaluppi. Para conocer detalles de esta adaptación, que cuenta la historia de cuatro profesores que deciden llevar al límite sus adicciones, hablamos en exclusiva con Echarri.

—¿Qué significa para vos la amistad?

—Sobre todo con los tiempos que corren, la amistad pareciera ser el refugio más valioso y más importante que tenemos los hombres y las mujeres, que tenemos los seres humanos. Sobre todo en situaciones tan grandes de estas cosas como la que está viviendo el mundo hoy. La posibilidad de construir vínculos sólidos, amorosos, esos vínculos de elección, de pura elección, esos vínculos que no tienen ningún tipo de compromiso. Las relaciones, cuando empiezan a tener compromiso, empiezan a desgastarse y a derivar en otras cosas. Es como el escudo que protege nuestra sanidad mental, de alguna manera, el espacio de la catarsis, el espacio de la diversión, el espacio de la risa y del llanto, siempre con un litrito de vino sobre la mesa. Yo he sido un gran amigo, he sido un amigo pésimo en ciertos momentos y con el tiempo me rescaté porque me he dado cuenta de lo valioso que es y de lo necesario que es sostenerlo.

—¿Qué viste en esta propuesta para decir vamos para adelante?

—La solidez de una historia bien contada. Me sorprendió y me gustó mucho que no sabía que había sido de esta forma, que originalmente fue una obra de teatro y luego una adaptación cinematográfica. Yo admiro mucho a Thomas Vinterberg, su cine me ha parecido el más destacable. Muchos de los del Dogma 95 de esa época nos han abierto mucho la cabeza. No por las particularidades con las que filmaban, sino también por lo hondo de los conflictos y de las historias. No había visto la película, la vi en el trayecto de los ensayos, y cuando leí la adaptación de Daulte, evidentemente me encontré con una historia muy sólida, original, con la mano de Javier. Tengo entendido que el material original era un material que avanzaba con otra morosidad, con otro ritmo y Javier le imprimió un ritmo actual y vértigo en esta relación de estos amigos que se montan en una situación lúdica de encontrarse, beber, comer, de trasladar el alcohol en el colegio y en momentos determinados vivir y sufrir el drama que cada uno los atraviesa. Creo que es una gran comedia dramática porque avanza en un tono jocoso hasta que en un momento se pone seria, viene el silencio y la daga entra. Luego vi la película y la película me pareció realmente extraordinaria y yo creo que a mis 55 años me dan ganas de contar algo así.