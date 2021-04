“El AMBA es hoy el foco infeccioso más claro que tiene la Argentina”

Durante la mañana del viernes, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantuvieron una reunión en la Residencia de Olivos, encuentro que fue pedido públicamente por el referente de Juntos por el Cambio, luego de que el mandatario nacional anunciara el miércoles las nuevas restricciones para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



Posteriormente al cónclave, el jefe de Estado brindó una conferencia de prensa, en la cual ­consideró que “no son medidas ni antojadizas ni improvisadas”.



Mientras que, en lo que se refiere al diálogo con el jefe de Gobierno porteño, el mandatario nacional precisó que se pudieron “escuchar con mucho respeto y con vocación de encontrar salidas”, aunque advirtió que tiene “la obligación de cuidar la situación del AMBA”, porque esa región es “el foco infeccioso más claro que tiene la Argentina”, explicó.



Además, el Presidente señaló: “Yo invité al jefe de Gobierno a seguir trabajando juntos, más allá de las diferencias. Yo sé que él no está de acuerdo en la decisión que he tomado en materia de escolaridad”.



“Todos quisiéramos que se vuelva a la presencialidad educativa lo antes posible”, dijo, y añadió que “todos los datos científicos con los que contamos dan cuenta de que el problema no ocurre efectivamente en los colegios, lo que sí ocurre es que detrás de la presencialidad de los alumnos en los colegios se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana”.



“Desde el día en que las clases han vuelto, la curva de contagio ascendió precipitadamente”, indicó Fernández, quien sostuvo que también observan “que, en el área concreta de la Ciudad de Buenos Aires, el mayor incremento de casos se da entre personas de entre 9 y 19 años”.



“A la luz de lo que me dicen los infectólogos y la comunidad científica, es evidente que solo reduciendo la circulación y el contacto humano podemos contener el número de contagios, y también es evidente que tenemos un nivel de saturación de camas en la Ciudad realmente preocupante”, resaltó el Presidente.



“Hemos superado en la Ciudad, largamente, el pico más alto que reconocimos en la primera ola. En la última semana han vuelto a incrementarse el número de bajas, de fallecimientos ­producto del Covid-19”, apuntó el mandatario nacional.



Durante la conferencia, el Presidente explicó que le transmitió a Rodríguez Larreta su “decepción de sentir que estaba negociando en una mesa con él y en otra mesa estaban firmando algo totalmente distinto”, aunque llamó a que “trabajemos para que no vuelva a ocurrir”.



Explicó además que “no son medidas ni antojadizas ni improvisadas y que tienen que ver con el rigor de las estadísticas”.





Gastronomía



Al respecto de la actividad gastronómica, Alberto Fernández indicó: “Está claro que es el relajamiento social lo que favorece los contagios, y por eso las restricciones que hemos puesto a la gastronomía”. Además, dijo que ese sector va a ser “auxiliado del mismo modo que fue el año pasado, pero vamos a ser estrictos, porque no estamos con tiempo para dudar”.

“Las leyes se hacen para ser cumplidas”



“¿El Gobierno nacional va a tomar algunas medidas con aquellos sectores que ya anunciaron que no van a acatar las nuevas restricciones?”, le preguntó este multimedio a Fernández. Ante esta consulta, el jefe de Estado afirmó que “las leyes se hacen para ser cumplidas. Puedo entender que estos sectores puedan verse de algún modo afectados, pero quiero recordarles que todos esos bares y restaurantes que hoy siguen vivos el año pasado recibieron la asistencia del Estado a través del ATP, y que este año siguen recibiendo la asistencia del Estado a través de los Repro”.



“Vamos a seguir asistiéndolos si hace falta, pero a mí la rebelión no. En el Estado de derecho las leyes se cumplen”, afirmó.

“Yo estoy para ayudarlos en la emergencia en la que estamos viviendo, no estoy para tolerarles que hagan lo que quieran, no estoy para tolerar la indisciplina que he visto en muchos restaurantes colmados de gente”, agregó.



Las medidas entraron en vigencia



Las restricciones, vigentes desde el primer minuto de ayer, y hasta el 30 de abril, fueron oficializadas a través del decreto 241/2021, publicado en el Boletín Oficial. El mismo lleva las firmas del Presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el resto de los ministros.