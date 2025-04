El FMI advirtió sobre las elecciones en Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a emitir señales de apoyo al programa económico del gobierno de Javier Milei. En una conferencia de prensa realizada desde Washington, la directora del organismo, Kristalina Georgieva, reconoció los efectos positivos iniciales del plan en los mercados, pero también expresó preocupación por los desafíos internos del país.

“Cuando se anunció el programa, el impacto inmediato fue alentador. Sin embargo, es crucial que se mantenga la determinación de cambio”, afirmó Georgieva, refiriéndose al escenario electoral de la Argentina.

En esa línea, la titular del FMI hizo una mención directa a las elecciones legislativas previstas para octubre. “Domésticamente, el país irá a las urnas y es clave que no se desvíe el rumbo que se está siguiendo. No vemos que ese riesgo se haya materializado, pero insto a la Argentina a no perder el foco”, remarcó la directora del organismo en un llamativo mensaje.