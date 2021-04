Denuncian al expresidente Macri por “instigación al delito”

El fiscal Javier Ignacio Baños hizo una presentación donde alegó que el empresario habría cometido conductas que se encuadran en las figuras de “violación de medidas para impedir la propagación de una pandemia, instigación a cometer delitos y desobediencia”.



Esto se debe a la publicación que el exmandatario realizó en su cuenta de Twitter. “Los intendentes de PBA (provincia de Buenos Aires) tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así. Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo”, en respuesta a la orden del Gobierno nacional de suspender las clases presenciales.



Estas no fueron las únicas declaraciones que realizó el expresidente. Además, apuntó a “la improvisación e ineptitud” del Gobierno nacional en el manejo de la pandemia. “No hay dudas de que las escuelas deben seguir abiertas”, agregó.



Frente a este tipo de manifestaciones públicas, y en un momento de cifras récord de contagios en el país (ver nota de abajo), el fiscal Baños, a cargo de la Unidad Funcional de Juicio y Flagrancia n° 1 del Departamento Judicial de Morón, debió realizar una presentación ante la Fiscalía General de ese departamento.



En el texto presentado se solicita también que la Justicia investigue “los injustos que se produzcan como consecuencia de los irresponsables desacatos realizados por el expresidente de la Nación, en cualquiera de sus formas de participación criminal”.



En su argumento, Javier Ignacio Baños asegura que “más allá de que puedan no resultar de su agrado” las medidas adoptadas por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, “serán siempre limitadas temporalmente”, aunque puedan “afectar el goce y ejercicio de derechos humanos”. Además, agre­ga que las regulaciones son “estrictamente necesarias y proporcio­nales, y por lo tanto legítimas y o­bligatorias”, y que las mismas se ven perjudicadas por la publicación de Macri.

“Una gravedad institucional”



Así calificó el fiscal Baños las declaraciones públicas que “emanan de un anterior primer mandatario” y que “ invitan al caos en el gobierno provincial”. En este sentido, Baños alegó que “el derecho a la libre expresión no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio”.



Por último, la presentación ar­gumenta que la publicación realizada por Mauricio Macri “arenga adicionalmente al público en general para que desobedezca disposiciones lícitas emanadas del Ejecutivo provincial y, en definitiva, frustrándose toda legitimación y eficiencia concreta de los protocolos que se buscan implementar”.



Los dichos del expresidente



Mauricio Macri buscan apoyar al jefe de Gobierno Rodríguez Larreta, quien se negó a acatar las medidas anunciadas por el Presidente, argumentando que no hubo diálogo ni consenso. Frente a esto, Alberto Fer­nández se reunió hoy con él, sin lograr consenso. (ver página 3).