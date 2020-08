Covid-19: Morales dio positivo y falleció una enfermera

Un nuevo caso de coronavirus se confirmó en el mundo de la política. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, confirmó que está infectado de Covid-19. Así lo confirmó en su cuenta de Facebook, en un momento sanitario complicado en la provincia, en la que aumentan cada día los contagios.

"Quiero comentarles que recién me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Me encuentro asintomático, cumpliendo con el aislamiento y todas las recomendaciones médicas.

En el momento crítico que estamos atravesando, les pido que no aflojemos. Sigamos fuertes, luchando contra la pandemia. No bajemos los brazos!!", escribió el gobernador.

Con esta confirmación, Morales se convirtió en el primer cobernador que tiene coronavirus en el país. Su última aparición pública había sido ayer en el informe del Comité Operativo de Emergencias que se realizó desde San Pedro.

Por otro lado, se viven horas de profundo dolor en el ámbito de la salud local, tras el fallecimiento de Noemí Gómez, enfermera del Hospital Sanguinetti que se había contagiado de coronavirus. La muerte de la enfermera del área de pediatría del Hospital Sanguinetti sorprendió no solo por la edad de la víctima, 32 años, sino por la rápida evolución de los síntomas.