Crespo pidió refuerzos para el transporte público en La Plata

El dirigente del GEN, Gastón Crespo, reiteró el pedido que presenta anualmente a la Municipalidad de La Plata para que desde la Comuna se exija el cumplimiento de las frecuencias y cantidad de unidades y se refuercen los horarios pico de ingreso y egreso a las escuelas.

La presentación del exconcejal se da ante la creciente ola de reclamos de los usuarios que advierten que los micros que recorren la ciudad circulan repletos de pasajeros y no se detienen en todas las paradas, sometiendo a los vecinos a grandes demoras y a un pésimo servicio.

“En muchos barrios denuncian que deben salir de sus casas hasta una hora antes de lo previsto por temor a que el micro no pare”, señaló el referente del GEN y subrayó que “esto perjudica no solo a los chicos, sino también a madres y padres que no llegan a horario a sus obligaciones”.

“Si bien existe una aplicación que indica cuánto falta para que arribe el próximo micro, muchos vecinos informan que no funciona y, además, no incluye a todas las líneas ni puede advertir si el colectivo está sobrepasado o no para”, insistió Crespo en la misma línea.

El exconcejal cuestionó que es “insostenible un sistema como el que tenemos actualmente” contando con “la tecnología y los estudios ambientales y de movilidad” a los que puede acceder la Comuna. “El transporte en la ciudad es caro, ineficiente, altamente contaminante y para los vecinos es un problema más que una solución”, fustigó. Frente a este escenario, Crespo propone “ir hacia un sistema de movilidad sustentable, diversificado e inclusivo, que llegue a todos los barrios, realice combinaciones inteligentes e implemente medios alternativos como trolebuses, ciclovías y sendas seguras”.

“La Plata tiene el trazado urbano ideal y los recursos para hacerlo, solo necesitamos decisión política y voluntad de transformar nuestra ciudad”, concluyó.