Cristina profundizó las diferencias con Alberto Fernández

La vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, votó en Santa Cruz y, tras emitir el sufragio, confirmó que, a partir del 10 de diciembre próximo, seguirá en la política y afirmó: “Desacostumbrémonos en pensar en solo una boleta con un cargo. Se puede hacer política, y mucho menos dejar la política en el peronismo”, expresó.

En ese sentido, agregó “tras culminar el mandato en 2015 no estuve en ninguna boleta, no quise fueros, ni los quiero ahora. No hace falta un cargo para hacer política, y mucho menos en el peronismo”, destacó la mandataria.

Además, Fernández manifestó que espera “un país más sensato donde todos los que tiene responsabilidades institucionales, sindicales, sociales y empresariales adviertan que va a ser necesario ponerse de acuerdo en algunas cuestiones básicas”, ya que “la situación desde el endeudamiento en 2018 ha causado un fenómeno inflacionario” y “se va a necesitar mucho acuerdo, pero no para un cargo u otro, sino para ver cómo salimos del brete que significa tener una duda de 45.000 millones del FMI que impone políticas que se ha demostrado claramente que son inflacionarias”.