Denuncian a Patricia Bullrich por incitar a la violencia

La polémica presidenta del PRO fue denunciada en las últimas horas por la abogada Valeria Carreras, luego del comunicado publicado contra Cristina Fernández de Kirchner tras la muerte de Fabián Gutiérrez.

En la publicación, que además llevaba las firmas de las autoridades de la UCR y la Coalición Cívica, se aseguraba que la muerte de Gutiérrez se trataba de “un crimen de extrema gravedad institucional”.

Consultada por Hoy, la letrada denunciante aseguró: “No me pareció ético, no me pareció legal el comunicado que firmaron desde Juntos por el Cambio, encabezado por Patricia Bullrich, y por eso lo denuncié”

En su denuncia, Carreras invocó el delito de intimidación e incitación a la violencia (art. 211 y 212 del Código Penal)

En su argumentación, la denunciante aseguró que “cada palabra está dirigida a generar la convicción que en este homicidio está metida la vicepresidenta, la familia, las autoridades de Santa Cruz, menospreciando incluso a los que votan en aquella provincia”.

“El comunicado es una incitación a la violencia colectiva porque se da en redes y porque en épocas de pandemia estamos más vulnerables, porque cada palabra de ese comunicado es estimular el odio que tiene ese porcentaje de la sociedad”, enfatizó Carreras.

Además, aseguró que con estas actitudes, Patricia Bullrich y el resto de los dirigentes “tratan de tirar ácido sobre la famosa grieta, y de todo el tiempo enfrentar a argentinos contra argentinos”.

A su vez, continuó afirmando: “Si analizás el comunicado, arranca con bajezas y falacias, queriendo involucrar a Cristina. Cada una de las líneas destila odio, empezando por la utilización de las palabras secuestro, desaparición y muerte de Fabián Gutiérrez. ¿Cómo van a utilizar esa figura que nos afectó tanto a los argentinos? El peor modus operandi que tuvimos en la historia”, concluyó.