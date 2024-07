Diputados avanza con el proyecto de reducción de la jornada laboral

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados buscará avanzar, la próxima semana, con la firma de los dictámenes sobre los proyectos de reducción de jornada laboral, aunque es difícil que pueda avanzar, ya que aún no hay consensos entre el oficialismo y los bloques opositores.

La Libertad Avanza como el Pro rechaza estas propuestas y la UCR tiene un proyecto que solo plantea que, a través de los convenios, se pueda definir un cambio en el mecanismo de distribución del trabajo, pero sin una reducción de la cantidad de horas semanales.

Tras concluir ayer la ronda de consultas con especialistas, abogados y sindicalistas, la comisión avanzará con el debate de los textos.

Dentro de los proyectos impulsados por Unión por la Patria, está el del diputado nacional Hugo Yasky —secretario general de la CTA—, el cual establece que no se exceda de las 8 horas diarias o los 40 semanales, sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.

En el mismo sentido, el diputado nacional Sergio Palazzo —secretario general de la Asociación Bancaria— propone que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas diarias, pero que no exceda los cuatro días a la semana. Los proyectos de Eduardo Valdés (UP – CABA), Nicolás Del Caño y la exdiputada Claudia Ormachea pretenden días laborales de 6 o 30 horas a la semana; y los de Mónica Litza y el socialismo plantearon que no se excedan las 36 horas semanales.