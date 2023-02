El diputado Moreau habló de como evoluciona la labor de la comisión de Juicio Político a la Corte Suprema

El Diputado Nacional Leopoldo Raúl Guido Moreau habló con la prensa sobre el avance del trabajo de la comisión de Juicio Político a la Corte Suprema. En dialogo, declaró sobre la investigación de los chats filtrados del celular de D'Alessandro, sumando su teoría sobre el origen de los mismos; y los decisivos, otros dudosos, testimonios en la investigación de la Corte.

Sobre la progresión de la labor de la comisión, el diputado afirmó que "vamos avanzando con mucha seriedad". "Nadie pensó que íbamos a llegar a esta instancia. Los medios hegemónicos decían que no iba a ocurrir, que los diputados de Massa no iban a estar, no ocurrió. Después dijeron que esto iba a ser un circo, un show, tampoco ocurrió. Se procedió con mucha seriedad, han venido jueces federales, cosa que no ocurre habitualmente. Ahora se están haciendo presentes funcionarios de la Corte".

"Los únicos que no que no quieren que vengan la gente a declarar son los de Juntos por el Cambio. Ni los funcionarios ni los jueces federales se han negado, y JxC está desesperado por llevar adelante una tarea de encubrimiento, particularmente de D'Alessandro y Robles".

Acerca de la investigación de los chats, Moreau aseguró que el despacho de Robles está clausurado por una "misteriosa" inundación que sólo afectó esa oficina, inundación que dejó inutilizables las computadoras, todo confirmado por el Director de Infraestructura de la Corte. Robles no entregó su celular para las pericias y ahora la información de su despacho complica más el avance en la causa.

"Después de conocerse los chats entre D'Alessandro y y Robles, pocos días después, curiosamente un fin de semana, curiosamente también estaban a cargo de la feria el Dr. Rosatti y el Dr. Rosenkrantz, se produjo una misteriosa inundación". El diputado agregó que esto "demuestra que hubo maniobras de ocultamiento y encubrimiento".

Ese despacho, que está pegado al del Presidente de la Corte, ahora está clausurado.

En relación, también habló sobre los recientes chats filtrados entre D'Alessandro y el juez Ramos. El diputado compartió su teoría: "Estos chats hay que vincularlos con los originarios, que son los de la banda del Lago Escondido. Creo que esto es fruto de un grupo que se ha sentido excluido de la impunidad que le dieron a Macri en Tribunales en el caso por espionaje".

"Para salvar a Macri, Arribas y Magdalani, dijeron que era cuestión de cuentapropistas. Entonces los absolvieron a ellos pero dejaron enganchados a los que había practicado esos espionajes, que se sienten perceguidos y cargando con una responsabilidad que no es propia. Yo creo que se están tomando la revancha".

Estos chats recaen en un ministro de la Ciudad Autónoma, de Rodríguez Larreta, misma ciudad que proveyó la mayor cantidad de personal que espió para la AFI.

"Esto es un vuelto de los grupos que ellos mismos armaron para llevar acabo este espionaje y después no protegieron".

Moreau también dialogó sobre la relación entre el fiscal Stornelli y el abogado Marano, quien defiende a los detenidos por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que "hubo una acción concentrada" entre ambos.

"De ser abogado defensor pasó a ser denunciante en esa causa y concurrió a que se cerrara con una enorme velocidad en favor de los imputados. En este caso concretamente en favor de Robles, y de alguna manera de D'Alessandro".

A raíz de las declaraciones del Dr. Alejo Ramos Padilla, asegurando que "no hubo una actividad investigativa deliberadamente", se ha decidido llamar a declarar a Stornelli.

El fiscal aun no tiene fecha de convocatoria, puesto que recientemente fue solicitado.