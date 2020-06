El exjuez Arias también apuntó contra Vidal

En diálogo con diario Hoy, el exjuez Luis Federico Arias, quien fue destituido en 2018 de su cargo en un polémico jury, relacionado con sus incriminaciones al gobierno de María Eugenia Vidal, contó cómo sufrió en carne propia persecución y hostigamiento. “Lo mío no fue una persecución solamente. Fue mucho más grave. Fue desplazamiento de magistrados sin causal alguna. Me juzgaron por el contenido de mis sentencias, cosa que está absolutamente prohibida por todos los sistemas judiciales de Occidente”, afirmó.

Arias detalló que “buscaron 29 sentencias mías, todas protectorias de derechos parlamentales, y sugirieron que en mis fallos había irregularidades y abuso de poder. Me armaron una causa penal, incluso, por decisiones jurisdiccionales”.

“Para la gente común no representa nada, pero para un jurista es muy grave, porque pone de cabeza todas las bases del sistema, la independencia del Poder. Los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de la sentencia. Es como si se juzgara a los periodistas por sus opiniones. Sería censura, no habría libertad de expresión. En el caso del Poder Judicial es lo mismo”, consideró el exmagistrado.

“Para poder desarrollar nuestras funciones, los actos jurisdiccionales se confluyen en las cámaras, en la Corte, no a través de un jury. Y por eso los organismos de derechos humanos han denunciado mi caso ante las Naciones Unidas. Han pedido un informe al Estado argentino en junio de 2019 para que explique por qué actuó de esa manera”, concluyó.