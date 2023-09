El Gobernador Kicillof entregó vehículos para escuelas y municipios de la región

“Hoy estamos cerrando los manicomios y abriendo centros de salud mental con un abordaje nuevo. Es una demanda muy importante de nuestros jóvenes en todos los municipios”, señaló el mandatario bonaerense.

En dialogo con este muntimedio, también dijo que quería “agradecerle a la prensa independiente que me feliciten por mi cumpleaños y luego ya nos quedan mañana y pasado para hacer anuncios y ya empezamos con la veda. Entonces estamos con obras por todo lados, recorriendo la provincia, con mucho asfalto, mucho pavimento, mucha educación” expresó el Gobernador provincial y agrego “es la segunda entrega de combis para escuelas especiales, son equipamientos muy costosos que no pueden afrontar los municipios, ni los privados ni los padres”.

De la combis ya repartidas y a repartir dijo que “lo hicimos antes con Ensenada con 25 combis de estas, ahora 23 más y nos quedan 17 por distribuir”.

En cuanto a la educación especial, sostuvo que “durante los 4 años del gobierno anterior no se hizo nada. Vamos a andar muy cerca de las 200 escuelas nuevas inauguradas en dos años de gestión, porque hubo dos de pandemia”.

En cuanto a los vehículos que se entregaron, señaló: “No es sólo transporte escolar, es un instrumento educativo para hacer excursiones, sin esto es muy difícil trabajar en escuelas de educación especial, estamos cumpliendo algo con lo que no hicimos promesas, pero sí prioridades y compromisos”.

Sobre los otros vehículos afirmo que “se entregaron 60 camiones destinados a separación de residuos, a reciclaje. Esta es una tarea permanente que tiene el Ministerio de Ambiente que ha generado como resultado que en casi todos los municipios hoy de la Provincia de Buenos Aires, haya áreas destinadas a la cuestión del ambiente y en un trabajo con junto con la Provincia ya hay 10 basurales en los que estamos trabajando para cerrar. Y la gente que trabajaba en esos basurales, con todo lo que eso significa, ahora está contratada y trabaja en los centros de reciclaje con seguridad, con un empleo”.

Sobre que el sábado Cristina Fernández de Kirchner pidió que peronismo comience a hablar cosas que antes no se hablaban, dijo que “Me parece que cada intervención de Cristina genera esta contradicción en la oposición y en la prensa opositora, también prensa macrista, que se la pasan pidiendo porque no habla Cristina y después se preguntan porque lo pidieron tanto. Porque tienen muchas preguntas que no pueden responder. Primero antes de pedir libertad, tenemos que hablar con la verdad”

Los viajes de egresados

En otro orden, recordó que “cuando empezamos con los viajes de egresados hubo mucha crítica, hay una proporcionalidad entre esa crítica y la ignorancia. En la Provincia 1 de cada 4 pibes y pibas podían irse de viaje de egresados, era para una mínima proporción”.

También expresó con RED92 que hay “preguntarle a los chicos, a los docentes, que significó para ellos esa experiencia y van a ver lo que es en realidad”.

Seguido, expresó: “El mercado da libertad de comprar, pero a quien tiene los recursos. Pero si el viaje de egresados es una necesidad y un deseo y no hay recursos, no hay libertad. No es un premio, es un reconocimiento a los pibes y pibas que hacen el esfuerzo de terminar la secundaria”.

“Este año 185.000 pibes y pibas van a ir a conocer nuestra Provincia y el dinero que invertimos en eso vuelve, porque se gasta en ir y utilizar los hoteles que están vacíos en temporada baja, los restaurantes que no trabajan, porque muchos pueblos tienen prosperidad en temporada alta y escasez, en la baja”, subrayó Kicillof.