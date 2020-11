El gobernador Kicillof planteó que "hacer viviendas es crear trabajo y reconocer derechos"

"Esto no es gasto, es inversión. Con la generación de viviendas aumenta el capital social privado y público, y somos más ricos como sociedad", planteó el mandatario y aseguró que pese a que "falta un montón", su administración trabajará para "revertir el abandono que hubo" en materia habitacional.

Kicillof formuló esas declaraciones al encabezar junto al ministro de Infraestructura Agustín Simone un acto de entrega de viviendas y escrituras, del que participaron por videoconferencia el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, desde Laprida y el Ministro de Justicia, Julio Alak, desde Lanús.

"Seguro no podremos cumplir con todos los bonaerenses, pero tenemos la voluntad política de trata de empezar a hacerlo y devolverles el derecho de la vivienda propia", dijo.

En ese contexto, el gobernador recordó que durante los recorridos por los distritos en la campaña electoral, pasó "por cientos de obras que se habían prometido pero nunca se habían hecho y estaban paradas".

"En cada lugar me comprometí a hacer algo que resultó muy difícil no sólo por el esfuerzo financiero, sino por la renegociación con proveedores y tantas otras cosas que hubo que lograr que no se ven", continuó, dijo que ello se logró "en tiempo récord y durante una de las crisis sanitarias más fuerte del siglo".

"A fin de este año, con pandemia y todo, vamos a haber hecho más viviendas que las que hizo el gobierno anterior sin pandemia y con mucho financiamiento externo en su primer año", graficó y expuso que su administración posee "la voluntad política de servir al pueblo con lo que más necesita".

Luego recordó que recientemente se creó la Unidad Provincial de Tierra, Vivienda y Hábitat y explicó que para hacer casas, hace falta tierra urbana que, en muchos casos, "tiene un valor elevado porque es escasa".

Sostuvo que, debido al volumen de población de la provincia, se requieren recursos para lograr una buena calidad de vida y contó que para ello se creó esa nueva Unidad, "que reúne todas las dependencias del gobierno que se dedicaban a producir tierra para urbanizar".

"Ya se empezó a reunir la información que estaba dispersa por diferentes ministerios para trabajar con los 135 intendentes y para poner en forma la tierra que hay disponible para edificar", apuntó.

Así, expresó que se propuso hacer 10 mil viviendas sólo en 2021 cuando en los últimos cuatro años "se hicieron 2 mil por año" y destacó que trabajará "para que ningún propietario se quede sin su escritura".

Además, en el acto de Daireaux se lanzó el Plan Nativas Bonaerenses del OPDS y el Instituto de la Vivienda para que cada nuevo hogar cuente con un árbol nativo en su terreno.

En ese marco, Simone contó que "al ver la cantidad de obras paralizada cuando asumimos, nos propusimos revertir esa situación para toda nuestra gestión".

En Laprida, donde se inauguraron casas del Plan Compartir de la Caja de Policía bonaerense, Bianco expuso que "se cumple el sueño de 9 familias con la entrega de viviendas hermosas, terminadas y buena tecnología ambiental".

"Vamos a trabajar para multiplicar las viviendas. Agradecemos a la familia policial por el trabajo realizado este año, que hicieron con solidaridad para cuidar a las y los bonaerenses", expuso.

En tanto, en Lanús, Alak, entregó 131 escrituras gratuitas y planteó que "este es un Estado presente con políticas públicas inclusivas para promover derechos sociales".

El ministro planteó que Kicillof decidió regularizar la situación de 800 mil familias "que no tienen su escritura", analizó que ello les otorgará "seguridad jurídica", y expuso que "el programa 'Mi casa, mi escritura' está en condiciones de entregar 45.383 escrituras en los 135 municipios".