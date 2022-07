El gobernador reconoció a trabajadores que se vacunaron contra la Covid-19

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó ayer un emotivo reconocimiento a los trabajadores de la salud que llevaron adelante la campaña de vacunación contra el coronavirus.

En el Centro de Actividades Roberto de Vicenzo, en Berazategui, el mandatario detalló que la Provincia “lleva suministradas más de 41 millones de vacunas, alcanzando al 95% de los y las bonaerenses”.

“Este es un acto para reconocer el esfuerzo de las y los responsables de una campaña de vacunación que quedará en la historia de las grandes epopeyas de la provincia de Buenos Aires”, declaró ante los presentes.

Además, Kicillof destacó: “Necesitábamos que la campaña fuera una gran vidriera del Estado que queremos, el que acompaña a todos y todas”.

En ese sentido, el gobernador resaltó: “He recorrido vacunatorios de toda la Provincia y, después de que se hubieran aplicado más de 41 millones de vacunas, no he conocido a nadie que no reconozca el buen trato que había recibido”.

“El trabajo de todo el personal de salud dedicado a la campaña de vacunación ha sido la muestra más grande de cómo el amor vence al odio”, concluyó el gobernador.

Por su parte, la titular de PAMI, Luana Volnovich, afirmó que el homenaje es “por el sacrificio realizado, por el compromiso y el amor que caracterizaron a Berazategui y a toda nuestra comunidad”. “Teníamos un diagnóstico común, de mucha preocupación, pero hemos logrado buenos resultados gracias al esfuerzo de cada uno de los y las trabajadoras y profesionales de la salud, quienes se dedicaron a cuidar las vacunas e inmunizar a todos y todas”, añadió.

Por su parte, el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, indicó: “Es muy importante todo el trabajo que los vacunadores han hecho durante la pandemia, ya que no solo se dedicaron a salvar vidas, sino que además lo hicieron con mucho esfuerzo y cariño”. “Después de haber transitado cuatro años muy difíciles, en los que fuimos muy castigados políticamente desde la Provincia, en Berazategui estamos agradecidos por el trabajo conjunto y el acompañamiento permanente”, dijo.

Los números de la vacunación en la Provincia

El programa Buenos Aires Vacunate comenzó en diciembre de 2020 y llegó a emplazar hasta 700 centros de vacunación en los 135 municipios bonaerenses, aplicando más de 41,4 millones de dosis. Actualmente, provee vacunas de forma libre y federal para todas las personas a partir de los tres años.

En Berazategui se emplazaron 13 vacunatorios que permitieron inmunizar a más de 334.000 vecinos y vecinas del distrito. Tres de las postas fueron del PAMI, que colaboró con todas las jurisdicciones que requirieron su apoyo para la campaña, disponiendo logística, personal e infraestructura.

Además, en el acto estuvieron presentes el secretario municipal de Salud Pública e Higiene, Pablo Costa, y la concejala Macarena Quinteros. Por otro lado, acompañaron el gerente de Políticas Sociales del PAMI, Facundo Zárate, y el director ejecutivo del hospital Evita Pueblo, Juan Esteban Marini.