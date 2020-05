El Gobierno afirmó que implementará “inmediatamente” políticas públicas en barrios populares de CABA

Ante la situación que viven los barrios populares, principalmente el Barrio 31 de la ciudad de Buenos Aires, donde el pasado fin de semana murieron por coronavirus dos referentes sociales, Ramona Medina y Víctor Giracoy, Alberto

Fernández se reunió con organizaciones sociales ayer por la tarde en Olivos y les prometió que el Gobierno nacional “inmediatamente” pondrá en marcha políticas públicas en esos barrios populares de la Capital Federal para evitar que se potencien los contagios.

Según se informó en un comunicado, en este encuentro el Estado nacional aseguró que pondrá a disposición un edificio cercano al barrio Padre Mugica con 700 camas que servirá como espacio de aislamiento. Además se realizarán testeos.

“Sé que tienen problemas y vamos a ayudar a resolverlos. Quiero que los que están sufriendo, no sufran más”, dijo Fernández, quien sostuvo: “La Argentina fue un país distinto cuando le dimos derechos a la gente. Y fue muy distinto cuando se los sacaron”.

Los referentes sociales valoraron el espacio de diálogo “hacia adelante” como “un puente más para frenar lo que está pasando”. Expusieron un informe pormenorizado sobre la situación en los barrios populares y se comprometieron a sumar y a ser propositivos, según el mismo comunicado.

Los referentes sociales reclamaron por el derecho al acceso al agua potable, la distribución de alimentos, el subsidio para la compra de garrafas, el riesgo eléctrico con el que conviven y el aumento de los casos de dengue.

Según informaron fuentes que estuvieron en la reunión, los referentes de los barrios pidieron: “Ambos Ejecutivos, el porteño y el nacional, deberían coordinar una política seria para que el virus no siga matando gente dentro de las villas, no por ignorancia sino porque no hay un protocolo de cuarentena comunitaria”.

Fernández manifestó que se iba a ocupar, que iba a hablar con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre estas cuestiones que no tienen que ver solo con los protocolos, sino con garantizar el alimento para que la gente pueda hacer la cuarentena.

De la reunión participaron Nacho Levy, Fidel Ruiz, Lilian Andrade, Joana Ybarrola, Nancy Orellana, María Angélica Urquiza, Nelson Santacruz, Cándida Orosco Vargas, Paola Castro, María Claudia Albornoz, Alejandro Mur Rios, Yamila Aquino Galeano, Alejandra Díaz y Anabel Delgado.

Por su parte, el Presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y por los ministros: de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, de Defensa, Agustín Rossi, de Seguridad, Sabina Frederic, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.