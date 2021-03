"El Gobierno anterior denostaba la escuela pública, este Gobierno hace todo lo contrario", expresó Baradel

El secretario adjunto de la CTERA, Roberto Baradel, dialogó con diario Hoy luego de la firma de convenios sobre vivienda de esta mañana, acto que encabezó el presidente Alberto Fernández.

"Es muy importante que podamos avanzar y mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores, la vivienda es un tema central en nuestro país para muchos trabajadores que no tienen acceso", señaló.

En referencia al regreso a las aulas, dijo que "empezaron la mayoría de las escuelas, en otras no porque no estaban las las condiciones dadas, y si no se cumplen los protocolos, no pueden empezar la presencialidad, sí en la virtualidad".

"Está bien articulado el tema de los protocolos: donde hay contagios se aísla la burbuja. Por supuesto que sigue habiendo algunas dificultades de infraestructura, o temas de merienda en alguna escuelas rurales, y estamos discutiendo eso para poder garantizar esa asistencia", detalló Baradel.

También se refirió a la relación con el Gobierno: "Estamos muy conformes, en el marco del diálogo. Hay cuesitones en las que acordamos y otras en las que hay diferencias, pero hay apertura al diálogo en las temáticas relacionadas con los docentes. El Gobierno anterior denostaba la escuela pública, atacaba a los docentes, y este Gobierno hace todo lo contrario, invierte en la educación pública, la defiende y valora el trabajo de los docentes. El Gobierno anterior pensaba que éramos parte del problema y este Gobierno piensa que somos parte de la solución".

Por último, Baradel habló sobre la designación de Martín Soria como ministro de Justicia. "Me parece excelente, se tiene que avanzar con una reforma judicial estructural, en serio, que no tenga atado al Poder Judicial ni a los jueces a las decisiones de las corporaciones. Eso se tiene que terminar, el lawfare, y avanzar en una reforma para beneficio de todos los argentinos. Además, es necesaria una Justicia con perspectia de género, dada la cantidad de femicidios", concluyó.