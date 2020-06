El Gobierno trabaja en una enmienda a la oferta de deuda

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el Gobierno argentino trabaja en una enmienda a su propuesta original de reestructuración de deuda, luego de la entrada en default, el pasado 22 de mayo, por incumplimiento de un pago de U$S 503 millones.

En ese sentido, durante una entrevista, recordó que su objetivo es marcar “un sendero de sostenibilidad” que quite una carga “insostenible” de deuda “ahora y en el mediano plazo”.

“La base de la oferta de deuda que hicimos y de la enmienda que haremos es perseguir objetivos fiscales y externos que dejen a la economía en una situación ordenada”, aseguró Guzmán. Para el ministro, el haber hecho pública en abril la primera propuesta de deuda “ayudó a anclar las expectativas” y funcionó como “un baño de realidad” ya que “no se comprendía la realidad que enfrentaba Argentina”.

“El rumbo de las negociaciones cambió desde entonces”, afirmó el ministro. Es que desde la pandemia del coronavirus el mundo ya no es el mismo, y desde entonces muchos países endeudados recibieron el apoyo de grandes economistas del mundo y de países más desarrollados.

Por otra parte, sostuvo que no hay acreedores con “capacidad de encauzar un acuerdo”. No obstante, el hecho de que participen los fondos de inversión más grandes del mundo podría generar un efecto sobre el resto si acompañaran un acuerdo, por “lo que significan en el mundo de los acreedores”. “Esto es un proceso. Resolverlo lo más rápido posible es lo mejor para todas las partes. Pero lo más importante es resolverlo bien. Ese es un camino que hay que transitar, y hoy no estamos en condiciones de enmendar la oferta, pero sí apuntamos a enmendarla”, aseguró Guzmán.

El Gobierno de Alberto Fernández deberá llegar a un acuerdo para que el país pueda acceder a créditos internacionales y así amainar la situación actual, que es muy grave. Además, aún no se sabe cuánto daño le hará al país el aislamiento social y obligatorio en materia económica. El FMI es hoy el principal acreedor de Argentina, que ahora tendrá que acordar el repago de los U$S 44.000 millones que recibió durante el gobierno de Mauricio Macri.