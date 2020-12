“El lawfare es para disciplinar a los políticos”

Durante el acto en el ahora denominado Estadio Ciudad de La Plata “Diego Armando Maradona”, en el que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció las medidas para llevar adelante en los “desafíos para la reconstrucción bonaerense”, la vicepre­sidenta de la Nación, Cristina Fer­nández de Kirchner, envió dos mensajes muy fuertes y claros.

La vicepresidenta se refirió a la Justicia y le apuntó con munición gruesa, al asegurar que “el famoso lawfare no es solo para estigmatizar a los dirigentes populares, es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer y tenga miedo de firmar, de proponer, de decidir o de autorizar”.

Pero el mensaje de la titular del Senado Nacional no solo fue puertas afuera, sino que insistió, con otras palabras, en un concepto que ya había deslizado en su carta, cuando habló de “los funcionarios que no funcionan”, y sobre el que ahora remató. “Por eso les digo a todos y a todas: todos aquellos que tengan miedo, o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora... vayan a buscar otro laburo. Pero necesitamos gente que los sillones que ocupen... sean para defender definitivamente los intereses del pueblo”, dijo para luego recibir el aplauso cerrado de los casi 150 asistentes que había frente a ella, entre los que estaban dirigentes gremiales, políticos e intendentes de toda la provincia de Buenos Aires.

A su turno, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, también tomó la posta para criticar a la Justicia y asegurar: “Queremos jueces dignos, probos, que hagan justicia y que no corran detrás del poder de turno”. Además resaltó que es necesario “hacer funcionar” al Poder Judicial si se quiere hacer funcionar “una República”.

“Algunos piensan que el malestar con la Justicia es un problema puntual de algunos de nosotros. Es un problema conceptual de todos nosotros”, señaló Fernández antes de indicar que quiere “jueces que le sirvan a la Justicia”, en vez de magistrados que se dediquen “a atender las demandas de los poderosos”.

El mandatario se refirió también a los traslados de los jueces designados por Mauricio Macri, al decir que la Corte Suprema debe decir “cómo entiende las cosas, por qué hay gravedad institucional en el traslado de jueces y no hay gravedad en el proceso abierto contra el gobernador y la vicepresidenta, eso no tiene explicación”, en referencia a la causa de dólar futuro, en la que están imputados Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof.

En ese sentido, fue la vicepresidenta quien dejó en claro que “todavía Axel y Augusto Costa tienen causas penales por los ROE, que eran los cupos de exportación, porque los argentinos podían comer carne, no solo porque tenían trabajo y salario, sino porque cuidábamos la mesa de los argentinos, tomando medidas que a algunos sectores les parecían antipáticas o comunistas. Y cuando no nos podían parar en el Senado o Diputados, se iban a los juzgados”, amplió Fernández de Kirchner

Ese mismo fue uno de los puntos en los que el gobernador hizo hincapié durante el acto, al anunciar que busca garantizar “comida en la mesa de todos los bonaerenses” para lo cual se triplicó la asistencia a los comedores escolares y se decidió continuar con la misma durante enero y febre­ro, con 8.000 millones de pesos.

El mandatario provincial además anunció que tras el abandono de 4 años de los edificios escolares “determinamos antes de la pandemia arreglar todas las escuelas, y arreglamos 1.830. Vamos a invertir 11.000 millones para empezar las clases con los edificios en condiciones”.

El problema de la vivienda fue otro de los azotes que castigaron a la Provincia durante este 2020 y sobre este punto anunció: “Se van a regularizar 600 barrios privados de la Provincia y van a tener que ceder tierras” además informó que “ya ce­dieron 60 hectáreas para 1.500 lotes. Nos interesa el techo, la vivienda digna” remató Kicillof .

Finalmente anunció el cambio del nombre del Estadio y el nombramiento de una de sus tribunas como el extécnico de Estudiantes de La Plata y el seleccionado Nacional

“Alejandro Sabella”.

“El 2021 será el año de la vacunación y de la reconstrucción de la provincia de Buenos Aires”, concluyó el gobernador.