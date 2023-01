El oficialismo confía en que habrá dictamen para el juicio a la Corte

El diputado nacional Marcelo Casaretto, del Frente de Todos (FdT), dijo ayer que el oficialismo podrá obtener un dictamen favorable para iniciar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impulsado por el Presidente Alberto Fernández junto a una decena de gobernadores.

“El trámite nos da la mayoría simple para avanzar con el dictamen en la comisión”, explicó Casaretto, aunque añadió que no se obtendrían los dos tercios necesarios para concretar la destitución de los magistrados (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti).

Sin embargo, aun respecto de esa posibilidad fue optimista, porque el trámite, presentado por Eduardo Valdés y otros diputados del bloque oficialista, tendrá estado parlamentario durante tres años. Y “hay que ver qué pasa”, dijo el legislador, porque “las mayorías que hay hoy pueden no ser las mismas en tres meses o en tres años”.

En efecto, la iniciativa del Presidente no solo no es apoyada por el frente opositor Juntos por el Cambio (JxC), sino que este ya anunció una forma de presión que el oficialismo considera extorsiva: no tratará ningún proyecto enviado por el gobierno a menos que retire el pedido de jury al Supremo.

Ayer se oficializó, con la entrada formal al Congreso, el llamado a sesiones extraordinarias efectuado por el Poder Ejecutivo, para que se traten el juicio político a los integrantes de la Corte y otros temas que quedaron pendientes del año pasado, por la negativa de JxC a dar quórum.

Las sesiones extraordinarias tendrán lugar en el período que va del lunes próximo (23 de enero) al martes 28 de febrero.

La convocatoria contempla el tratamiento de 27 iniciativas, que incluyen, además del jury a la Corte, “otras que se vinculan con el cuidado del ambiente, y también proyectos para la prevención y represión del lavado de activos, así como regímenes de promoción de energías renovables y fomento al desarrollo agroindustrial, entre otros”, se explica en el llamado a sesiones.