El Senado cierra el año con un último debate por Bienes Personales

El próximo miércoles, el Senado llevará a cabo la última sesión del 2021 para tratar el mínimo no imponible de Bienes Personales, que la semana pasada aprobó con cambios la Cámara de Diputados.

La comisión de Presupuesto del Senado había emitido el pasado jueves dictamen favorable al proyecto. El dictamen contó con el apoyo de los legisladores del oficialismo y fue rechazado por la oposición, que propuso ratificar el proyecto original votado por el Senado sin tomar en cuenta las modificaciones efectuadas por la Cámara baja.

En representación del Frente de Todos, el senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, destacó la importancia de buscar "consensos" para discutir este tipo de iniciativas, y cuestionó la actitud de Juntos por el Cambio de no estar abierto al debate.

En tanto, el presidente de la comisión de Presupuesto, el peronista Ricardo Guerra, que asumió en reemplazo del cordobés Carlos Caserio, defendió la norma al afirmar que "es una ley que otorga un claro concepto de progresividad, básico en lo que es la sana tributación y tiende al equilibrio al incrementar algunas alícuotas a los patrimonios de mayor envergadura".

Por la oposición, el senador de JxC Martín Lousteau adelantó que el interbloque no acompañaría los cambios y presentaría un dictamen en minoría en desacuerdo con artículos a los que calificó como "una mala delegación de facultades", además de cuestionar la actualización de los montos en base al índice de precios al consumidor (IPC).

El proyecto, que eleva de 2 a 6 millones de pesos el monto mínimo no imponible a partir del cual se abonará el tributo de Bienes Personales, agrega un incremento a las alícuotas para los patrimonios superiores a $100 millones y para quienes tengan declarado bienes en el exterior.

La iniciativa aumenta la alícuota a 1,50% -contra el 1,25% actual- en el tributo para los patrimonios superiores a 100 millones de pesos y en caso de los que superen los 300 millones de pesos la tasa se elevará al 1,75 por ciento.

Asimismo, se mantiene la propuesta del proyecto original, presentado por el ex senador Caserio, de elevar el monto mínimo no imponible del impuesto de 2 a 6 millones de pesos, mientras que los inmuebles destinados a casa-habitación no tributarán cuando su valor determinado resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, cifra que en la actualidad es de 18 millones de pesos.