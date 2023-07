En la interna de Unión por la Patria, Guillermo Escudero recorrió el Parque Castelli

Siguiendo con su campaña de ir barrio por barrio, timbreando y hablando con los vecinos a diario, el candidato de Unión por la Patria estuvo en el Parque Castelli en el primer lunes de las vacaciones, habló con los vecinos sobre el futuro pero principalmente sobre el pasado.

Hablando con nuestro medio, el candidato Escudero se refería a como se ve La Plata desde afuera y esto expresaba: “El otro día hacia un poco de zapping y veía en un canal que decía ¨Ciudad de La Plata, capital Nacional de la inseguridad¨, y la verdad que no fue grandilocuente ese zócalo no, la verdad que la ciudad de La Plata está padeciendo de muchas cosas, de una política de seguridad, y creo que es el momento de dejar atrás el pasado, dejar atrás esas cosas que no se lograron en nuestra ciudad y para eso nosotros estamos recorriendo y hablando con los vecinos”.

El candidato, que seguirá todos los días de esta semana caminando los barrios platenses como hoy estuvo en el Parque, que es un circuito electoral, el 495, dejó en claro van a recorrer toda la ciudad “vamos a hablar con los vecinos, vamos a caminar y cada lugar lo recorreremos para estar cara a cara con los vecinos y vecinas presentándoles que es lo que queremos para la ciudad”.

También recordó sobre algunos de sus contrincantes, como el actual mandatario platense y el ex mandatario platense Julio Alak: “Uno quiere quedarse, otro quiere volver, creo que se viene un nuevo momento para la ciudad” cerró.