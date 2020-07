"Es una muy buena noticia que Argentina tenga acceso rápido a la vacuna"

El ministro de salud de la Nación, Ginés González García, destacó que el factor positivo, luego de que Argentina fue seleccionada para realizar pruebas para la vacuna contra el coronavirus. "Es una muy noticia y es para apoyar que Argentina tenga acceso rápido a la vacuna", señaló.

Por otro lado destacó en declaraciones con Radio 10 que "todavía no hubo presentaciones en el ANMAT y esperemos que las haya en los próximos días". Por otra parte, respondió las críticas del ex ministro de salud, Adolfo Rubinstein: "Si fue un pésimo ministro, debería ser por lo menos un buen ex ministro. Siempre es fácil criticar desde afuera".

Por su parte, se refirió a lo que será el retorno de los entrenamientos en el fútbol argentino, luego de la confirmación del retorno de las competencias internacionales y criticó a la Conmebol: "Vamos a buscar una manera de que los equipos argentinos no queden en desventaja, pero no es lo que diga la Conmebol, porque son políticas distintas. Algunos privilegian el espectáculo y otros la vida".