Milei intentó tapar el criptogate

Al parecer, el ataque de Javier Milei contra Axel Kicillof no fue inocente. Ese mismo viernes que el Presidente le pidió la renuncia al gobernador tras el caso de Kim Gómez, The New York Times publicó una nota digital sobre la revelación de un pedido de coimas para acceder a Milei en medio del escándalo de $Libra.

En este contexto, el periodista Nicolás Wiñazki aseguró que el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue informado por The New York Times de la publicación de ese artículo, lo que levantó sospechas que el pedido de renuncia a Kicillof fue una estrategia política para desviar la atención.