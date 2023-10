Garro advirtió sobre el engaño con boletas viejas y pidió “cuidar los votos”

A menos de una semana de las elecciones generales, el intendente de La Plata, Julio Garro, advirtió por la distribución de boletas inválidas de Juntos por el Cambio en La Plata, que podrían anular el voto.

“Les pido a los platenses que la hora de votar tengan en cuenta que la boleta sea la oficial para las elecciones generales y no la que se usó en las PASO”, manifestó Garro, y añadió: “Entre todos tenemos que cuidar los votos”.

En este marco, es importante tener en cuenta varios detalles a la hora de entrar al cuarto oscuro. Lo primero y más importante, es que la papeleta debe decir en la parte superior “LISTA 132. Elecciones generales. 22 de octubre de 2023”, además de contar con el logo del partido, la foto y el nombre del intendente Garro.

Además, la boleta oficial para estos comicios tendrá un fondo blanco y no de color en la zona del nombre como tenía la boleta utilizada en las elecciones PASO de agosto.

Asimismo, debajo de la mención al jefe comunal, se ubicará la lista completa de “candidatos” a concejales y a consejeros escolares, pero ya no a “precandidatos”, como fue en la instancia anterior.

Cabe recordar que las elecciones generales se realizarán el domingo 22 de octubre y el intendente Julio Garro compartirá la boleta junto a Patricia Bullrich y a Néstor Grindetti como candidatos a la presidencia y la gobernación bonaerense, respectivamente.