Garro anunció el pase a planta temporaria de alrededor de 5.000 cooperativistas municipales

Con el Teatro Coliseo Podestá acondicionado para la ocasión, y con la presencia de los funcionarios de primera línea, así como de los 24 concejales y algunos referentes legislativos, el intendente Julio Garro encabezó la apertura del período 78º de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.



Bajo un estricto protocolo por la pandemia, el jefe comunal inició su discurso cerca de las 11 de la mañana, y tuvo una duración de alrededor de 45 minutos. Así esbozó los lineamientos de algunos anuncios, entre los cuales se destaca la decisión de “notificar a las cooperativas para que todos los cooperativistas sean parte del municipio” a través de un pase a planta transitoria para los trabajadores.



El discurso de Garro inició con un pedido de minuto de silencio para los platenses víc­timas de la Covid-19 y posteriormente un aplauso “como lo hicimos al inicio de la pandemia todas las noches para los trabajadores de la salud, enfermeros, médicos que nos siguen cuidando”.



Pase a planta de alrededor de 5.000 cooperativistas



Durante su discurso, Garro anticipó que “con el complejo escenario actual y con la necesidad de incentivar el empleo de calidad, tenemos que trabajar para generar más inclusión y equidad social”, y comunicó que “hemos decidido notificar a las cooperativas y plantearles la necesidad de que todos sus cooperativistas sean parte del municipio”.



“Es por eso que abordaremos un proceso de selección que tendrá un doble objetivo: incorporarlos a la planta temporaria municipal, donde gozarán de mayores y mejores derechos en relación a su condición actual de monotributistas; y paliar el déficit de personal operativo, que resulta una realidad en la prestación de servicios municipales y genera una significativa erogación en concepto de contrataciones a las arcas de la comuna”, expresó.



En ese marco, según pudo saber este multimedio, la idea es regularizar a cerca de 5.000 cooperativistas pero para ello previamente el municipio se comunicará con las diferentes cooperativas analizando la situación particular de cada una, de modo tal que puedan adecuar a los trabajadores dentro del marco legal de la comuna.



“Como ustedes saben, desde hace muchos años, incluso gestiones anteriores, el municipio ha apoyado a las cooperativas que son grupos que nacieron como respuesta a la gran crisis del 2001 y las prioriza en la contratación como prestadoras de servicios. Son contrataciones que están contempladas dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades y eso implica que el municipio destina dinero a las cooperativas que, con mucha responsabilidad, hacen su trabajo por el bien de la comunidad platense”, remarcó.



Garro apuntó además: “Cuando llegamos, el sistema por el cual cobraban sus servicios, era muy deficiente y discrecional.

Empezaron cobrando por su servicio en mano, sin ningún tipo de cobertura o previsión. Y gracias a un gran esfuerzo administrativo, los acompañamos para que se conviertan en monotributistas sociales, estén bancarizados, y cuenten con obra social y seguro de vida”.



Plan de Regularización de Deudas



El jefe comunal planteó en este punto que “a los que estaban al día y no pudieron hacerle frente a las tasas municipales en 2020, les vamos a quitar el 100% de las multas e intereses”.



Así mismo puntualizó que “habrá una quita del 100% de las multas y hasta el 80% de los intereses a todos los vecinos que presenten deudas anteriores al 1° de enero del 2020. Y a los que pagaron la tasa SUM, el Impuesto a los Automotores Descentralizados y Rodados Menores, y están al día, les vamos a descontar el 50% de una cuota tributaria”.



“Es decir que, por primera vez en la historia de la ciudad, vamos a premiar al que cumplió. Elegimos hacerlo porque reconocemos el trabajo incansable de todos ellos”.



Más luces LED y cámaras de seguridad



El jefe Comunal también hizo nuevos anuncios en materia de seguridad, y anticipó “la instalación de 3.000 luces LED para este año con extensión de fibra óptica y 150 nuevas cámaras de seguridad que nos cuiden las 24 horas”.



El eslogan ganador



Finalmente, el intendente Garro cerró su discurso dedicando un párrafo a la ciudad del futuro que se está construyendo para la capital provincial, marcada por el Código de Convivencia, el tránsito ordenado, la movilidad sustentable, el medio ambiente, el turismo, la cercanía y la generación de empleo.



“Los invito a que, a partir de hoy, dejemos de pensar al futuro como un intangible y creámonos capaces de lograrlo. Solo así… con el deseo, la fuerza y el trabajo de cada uno de nosotros, vamos a hacerlo realidad. Empujando juntos hacia el camino de la unidad y no el de la división, donde muchos me quisieron poner”, sentenció Garro.



Y concluyó: “La ciudad y el país que queremos se construye con diálogo y consensos. No con peleas sin sentido. La historia nos demostró que la grieta no conduce a nada. La grieta divide, rompe y nos separa de nuestro único objetivo: hacer de este, un lugar mejor. Y para eso estamos acá, ocupando estas sillas.

Dejemos de hablar de grieta y miremos para adelante para hacer posible nuestro futuro, porque lo que importa es la ciudad y no los partidos”.

Hisopados para maestras de jardines municipales

El intendente reivindicó el programa Mejor en la Escuela a través del cual se entregaron “kits sanitarios a más de 400 escuelas públicas de la Provincia y jardines municipales con barbijos, termómetros, máscaras de protección facial y alcohol en gel, para cuidar a los docentes, a los chicos y a todas las familias”.



En ese marco anunció que “para seguir acompañando a toda la comunidad educativa de la ciudad, ahora también, vamos a lanzar un programa para hisopar a todos los docentes de los jardines municipales y preservar su salud y la de los niños”.



De acuerdo a lo confirmado a este medio por fuentes municipales, el operativo estará coordinado por el SAME y la Secretaría de Educación comunal ya que abarcará a los maestros que forman parte de la plantilla en establecimientos educativos iniciales de la comuna.