Garro pidió “mantener una conducta responsable” y aseguró: “Seguir cuidándonos depende de todos”

A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario local se refirió a la importancia de apelar a la responsabilidad individual de los vecinos de cara al último mes del año, con el objetivo de evitar el desarrollo de fiestas clandestinas que puedan poner en riesgo la seguridad sanitaria de la ciudadanía.

“Este año aprendimos a cuidarnos más que nunca. Por eso, hagamos que el esfuerzo valga la pena y tengamos un fin de año responsable”, manifestó el Jefe Comunal platense, y remarcó: “Si te llegas a enterar de una fiesta clandestina, avisanos, llamándonos por favor al 147. Seguir cuidándonos depende de todos”.

En virtud de la presente etapa de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, el Municipio pretende prevenir inconvenientes y disminuir riesgos, teniendo en cuenta el desarrollo de fiestas y eventos clandestinos.

Entendiendo que el cierre del año es un motivo para celebrar, la Comuna lleva adelante la campaña de concientización “Fin de año responsable”, a partir de la cual se pidió a los vecinos hacerlo en lugares seguros y con las condiciones sanitarias adecuadas para evitar que los contagios vuelvan a subir. También se solicita cumplir con las medidas de auto protección como el uso del tapaboca-nariz y el distanciamiento social preventivo.

En este contexto, la iniciativa de la Comuna pretende concientizar a los más jóvenes acerca de la importancia de no asistir a eventos que no cuentan con la habilitación municipal y que, por lo tanto, no cumplen con las condiciones sanitarias adecuadas para llevarse a cabo.

Además, se busca sensibilizar a los padres y adultos responsables para que hablen con sus hijos sobre los posibles peligros y consecuencias de concurrir a estas fiestas, e instarlos a colaborar con el Municipio denunciando la realización de eventos ilegales a la línea municipal 147.