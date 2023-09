Garro presentó su lista para competir en las elecciones generales

El acto de lanzamiento de la campaña de cara a las elecciones generales de octubre se desarrolló este jueves en el Club Villa Elvira ubicado en las calles 120 y 75, el actual jefe comunal, que va por su tercer mandato al frente del ejecutivo en la capital bonaerense, se reunió con vecinos, militantes y dirigentes.

Allí, Garro aseguró en su alocución que, "le vamos a ganar al kirchnerismo en cada esquina, en cada casa y en cada territorio"; haciendo especial énfasis en los ámbitos provincial y Nacional. llamó a pensar “qué país se les quiere dejar a los hijos y nietos”.

"De nada sirve ganar la ciudad sino tenemos la provincia y la Nación. Nadie mejor que Patricia y Néstor para emprender este crecimiento por nuestro país. No hay individualidades, nadie se salva solo", sostuvo el jefe comunal.

Tras el discurso, Garro brindó algunas palabras en exclusiva con la Red92 y Diario Hoy, allí aseguró que,” mi obligación y la de todo nuestro equipo es la gestión, estar en el día a día, en las obras, en cada rincón de la ciudad, porque más allá de una elección, lo que la gente está esperando es solucionar sus problemas, y nos pusieron acá par esto.

Además, respecto a la situación del país el intendente agregó, “me cuesta en lo personal hacer campaña en esta elección porque veo que estamos tan mal como sociedad, tan golpeados desde el punto económico y en seguridad, y hacer campaña en este marco no es cómodo, al menos para mí.

“Pero es verdad que si no hacemos esa campaña otros la hacen, y no vamos a permitir entregarle la ciudad a La Cámpora o al Kirchnerismo, y estamos convencidos que somos los únicos que podemos poner ese límite para que ellos no gobiernen la ciudad”, completó el jefe comunal.

Respecto a la unión de los candidatos de Juntos que se encontraban en el lugar acompañando, garro agregó que, "la competencia tiene un momento, un final, gana el que la gente elige, pero hoy estamos acá todos juntos, muchos concejales y legisladores que son parte de nuestra lista porque es lo que pidió la gente, pero este es el camino, el de la unidad, estar más juntos que nunca, y asumir el desafío y el compromiso de seguir construyendo el futuro de nuestra ciudad.