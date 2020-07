Ginés García habló de la vuelta del fútbol "no puede ser sólo para la elite y para el resto no"

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró hoy que la vuelta del fútbol en el país "no puede ser sólo para la elite y para el resto no" en relación al potencial retorno de la Primera División, cancelado en marzo por el coronavirus junto con el resto de las categorías.

"Tenemos que proteger a todos. Esto no es para la elite sí y para el resto no. Nadie quiere ser el malo de la película, 'el que no deja'. Vamos a empezar cuando podamos. No es lo mismo lo que pueden hacer en River, Boca, Racing, y el resto", comentó el ministro en una entrevista con Radio Mitre.

"No quiero polemizar con (Marcelo) Gallardo. Èl, como técnico, tiene la necesidad de volver a entrenar. Pero si pudiéramos hacerlo sería discriminatorio que los de Primera puedan cumplir y el resto no. Nuestro fútbol tiene muchísima gente que lo juega, muchas divisiones. Tenemos nuestros protocolos de entrenamientos, el de la Conmebol también, pero no queremos poner en riesgo a nadie y el fútbol mueve mucho", argumentó.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) concentra poco más de la mitad de los clubes que compiten en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entre la Liga Profesional, Primera Nacional, Primera B, Primera C y Primera D.

"La idea es volver cuando todos podamos", reconoció Ginés González García.

Por su parte, la AFA anunció hace unas semanas, con un video de su presidente, Claudio Tapia, que se regresará a los entrenamientos cuando todas las zonas estén en Fase 4.

En Sudamérica solamente regresó Brasil pero en el estado de Río de Janeiro, donde se suman 10.500 muertes del total de 63 mil por coronavirus que tiene el país vecino.

Además, Uruguay (28 muertos) retornará a mediados de agosto, con el clásico entre Nacional y Peñarol; Paraguay (19) tendrá el regreso el 17 de este mes; Colombia (3777) entre fines de julio y mediados agosto aunque estará sujeta a la evolución de los contagios; y Perú (10.226) lo hará a finales de ese mes.

Por su parte, Chile, Argentina, Ecuador -no tiene autorización del gobierno- y Venezuela siguen con sus ligas frenadas y sin fechas ciertas.