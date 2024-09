Gobierno negacionista: Espert asegura que los jubilados “están cada vez mejor”

Luego del veto presidencial a la Ley de reforma jubilatoria aprobada por ambas Cámaras del Congreso, el diputado nacional de la Libertad Avanza, José Luis Espert, defendió el modelo económico que impulsa el Gobierno de Javier Milei y negó el ajuste sobre los trabajadores y los jubilados.

“De ninguna manera el Gobierno de Milei está haciendo ajustes sobre los viejos o ajustes sobre los trabajadores o ajustes sobre los beneficiarios de planes”, negó Espert, y agregó: “Estamos cada vez mejor”.

En esa línea, señaló: “Las jubilaciones, los que perciben ingresos fijos, asalariados, beneficiarios de planes están mejor con respecto al peor momento de fines del año pasado. Eso no hay duda. Las estadísticas oficiales y no oficiales lo ratifican”. “Yo no estoy armando un relato, estamos saliendo del subsuelo y estamos todavía abajo de la planta baja y eso es válido para toda la actividad económica”, agregó el diputado.

Sin embargo, de acuerdo con la consultora Analytica, el gasto primario real tuvo una caída del 25,9% interanual. Considerando los primeros ocho meses del año, la contracción en términos reales fue del 30,4% comparado con igual período del año pasado. Puntualmente, en el caso de las jubilaciones hubo una reducción del 9,8% reales en términos interanuales. El mayor ajuste respecto a agosto 2023 lo sufrieron las transferencias a provincias (-67,8%), la obra pública (-63,3%) y el gasto en programas sociales (-54,5%).

Espert admitió que el poder adquisitivo de los trabajadores argentinos aún “está abajo del año pasado”, es decir, respecto del promedio, aunque recalcó que la situación “está en mejoría”.

Los haberes jubilatorios mínimos perdieron entre un 15% y 18% de poder adquisitivo con relación al conjunto de bienes y servicios esenciales para la supervivencia de un adulto mayor desde la asunción del Presidente Javier Milei.